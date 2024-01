Recordatorio de épocas a las que no quieren volver

miércoles 10 de enero de 2024 | 6:08hs.

Productores yerbateros de distintos puntos de Misiones se manifestaron en Posadas en la jornada de ayer en defensa del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym). Integrantes del directorio del organismo y trabajadores rurales se movilizaron contra la aplicación del megadecreto de necesidad y urgencia (DNU) que limita numerosas funciones, entre ellas la de definir el precio de la yerba. Los trabajadores rurales apuntan a ser escuchados sobre la importancia de la permanencia del instituto y buscan que los legisladores misioneros apoyen la causa en el Congreso Nacional.

“Vamos a protestar hasta que nos den una respuesta”, indicó Hugo Sand, referente del sector primario en el marco de la protesta. Por su parte, Ángel Ozeñuk, dirigente y productor yerbatero de San Vicente, indicó que “la movilización de las asociaciones y grupos yerbateros seguirá hasta que seamos escuchados por los diputados provinciales, nacionales y nos escuchen sobre lo que significa el Inym para el productor en Buenos Aires”.

Voces a favor

En este marco, Facundo López Sartori, ministro del Agro y la Producción de la provincia, se pronunció a través de su red social X y manifestó: “Misiones es la provincia con mayor producción rural del país y es por ello que nuestra voz tiene que ser escuchada en todo el territorio argentino. Ponerse al frente del reclamo del sector yerbatero, es un compromiso de este gobierno”.

Seguidamente, agregó que “como servidor público misionero, tengo el deber de defender y acompañar al pequeño productor. Es lo prioritario y esencial para estos tiempos”.

En la mañana de ayer, asociaciones y grupos de yerbateros se expresaron frente a Casa de Gobierno. Foto: m rodríguez

Por su parte, Jonás Petterson, representante de los productores yerbateros en el directorio del Inym, dialogó con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7 y sostuvo: “Como director por el sector productivo del instituto, la idea al principio es visibilizar el reclamo. Se trata de una nueva lucha porque estoy seguro, esta situación nos va a dejar en el contexto que estuvimos en el 2001, pero esperamos que no suceda”.

Luego, destacó que el Inym es “una herramienta que fue creada para traer justicia y que en estos 20 años llevó garantías de un precio de sostén que da seguridad para seguir trabajando”.

“Nosotros somos un grupo de asociaciones que conseguimos este tractor gentilmente de un productor de Jardín América. Próximamente tenemos una reunión en Buenos Aires para hablar con los senadores porque queremos explicarles la afectación del DNU al sector productivo y queremos tratar de que nos ayuden a frenar esto”, manifestó.

En ese sentido, destacó que los funcionarios deben entender la situación compleja por la que transitan los productores con la implementación del decreto.

Buscar apoyo

Por su parte, Ozeñuk explicó que ciertas asociaciones y agrupaciones de productores presentes se anticiparon con la medida previo al viaje para dialogar con los funcionarios competentes y plantearle qué pasaría si se continúa con el decreto. No obstante, el dirigente y productor de San Vicente apuntó que “es importante que los legisladores que representan a Misiones, sin importar la bandera política, defiendan el Inym con uñas y dientes”.

Luego, resaltó que la sociedad misionera debe aprender a cuidar al sector primario: “Se trata de cuidar el producto madre de la tierra colorada, y a los legisladores que no acompañen esta postura no se los debe apoyar nunca más”. En este contexto, señaló que la diputada nacional de Activar, Florencia Klipauka, no se mostró interesada en apoyar la defensa del Inym y acompañaría su degradación.

“Las facultades del Inym fueron ganadas a través de una lucha de los productores, a través del tractorazo, y fue hecho ley. Si buscan modificar algo, tiene que ser en las cosas que se hacen mal. Pero eso sucede mediante el diálogo, escuchando a las partes involucradas. El Inym tiene beneficios y significa mucho para el productor”, cerró.



Juez dijo que la Corte es la que define cautelar

El último viernes se presentó el pedido formal de apertura de feria judicial para el tratamiento del amparo interpuesto por el gobierno de la provincia de Misiones contra el DNU del presidente Javier Milei, que afecta el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) y el pasado lunes

el juez Alejandro Gallandat se declaró incompetente para la causa por considerar que compete a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Al respecto, el pasado 29 de diciembre el gobernador Hugo Passalacqua dio a conocer la intención de accionar mediante una medida cautelar que retrotraiga lo dispuesto por

el citado DNU respecto a los cambios de las funciones históricas del Inym.

El gobernador señaló que “la Fiscalía de Estado presentó ante el Juzgado Federal de Posadas una medida cautelar en defensa de las funciones históricas del Inym, que se vieron cercenadas por el DNU”.

El mencionado trámite recayó en el Juzgado Federal de Oberá, a cargo de Alejandro Gallandat, de turno durante la feria hasta el 15 de enero, quien ahora dispuso que el tema debe ser abordado por la Corte Suprema.





