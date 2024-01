Áspero inicio del debate de la ley ómnibus en el Congreso

miércoles 10 de enero de 2024 | 6:02hs.

El proyecto de ley de ‘Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos’, que el Poder Ejecutivo envió hace 10 días al Parlamento, comenzó a ser debatido ayer en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, luego de que el jueves pasado se conformaran esos grupos de trabajo. Así, las comisiones de Legislación General -cabecera-; Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda trabajaron ayer de 14 a 20 y hoy lo harán de 9 a 20, en un cronograma de trabajo acordado por los titulares de esos tres cuerpos parlamentarios, los representantes de La Libertad Avanza (LLA) Gabriel Bornoroni y Nicolás Mayoraz y el de Avanza Libertad, José Luis Espert.

Las dos reuniones serán de carácter informativo, por lo que no se contempla la firma de dictámenes, y contarán con los testimonios de funcionarios, ya sea en forma presencial o por Zoom.

Al efecto de organizar las preguntas que se les harán a los funcionarios, se le pidió a los diputados que hasta el lunes a la noche trasladen sus inquietudes, vía mail, para poder ordenarlas de acuerdo a las diferentes temáticas.

La metodología de trabajo, que incorpora como novedad el horario previsto para finalizar las reuniones, recibió algunos cuestionamientos de diputados de bloques opositores, como Paula Olivetto, de la Coalición Cívica-Hacemos Coalición Federal (HCF), que argumentó que “los funcionarios tienen que venir a la Cámara a explicar la Ley Ómnibus y contestar preguntas”.

“No es por Zoom. No es sin debate. Pareciera ser que no quieren que las cosas salgan. No es a las trompadas”, completó. Como contrapartida, Espert explicó que “es una ley muy profunda, que contiene muchos artículos y muchos temas, por lo que se va a dar mucho debate”,

“No hay dudas que va a haber discusión y va a haber cambios de artículos, y en el seno de LLA en Diputados, hay disposición a que se cambien artículos para que aliados conceptuales de esto, que pueden ser el PRO, parte del radicalismo, Hacemos Coalición Federal (HCF), puedan acompañar, va a haber que escucharlos, porque de eso se trata la democracia y de eso se trata el Congreso”, agregó el legislador en declaraciones periodísticas.