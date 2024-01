El plan que remplazará al Ahora 12 se denominará Cuota Simple

sábado 06 de enero de 2024 | 6:02hs.

El gobierno de Javier Milei anunciará, en las próximas semanas, la implementación de un programa similar al Ahora 12, que finalizará el próximo 31 de enero, en medio de la escalada inflacionaria.

La iniciativa, que tal y como adelantó Perfil se llamará Cuota Simple, comenzará a regir en febrero, empalmada con la finalización de su antecesora, y, al igual que el plan vigente, ofrecerá la posibilidad de obtener financiamiento en cuotas fijas y con tasa subsidiada para las compras relacionadas a los principales rubros de consumo popular.

Sin embargo, y según informaron fuentes de la Secretaría de Comercio, tendrá características distintivas que se terminarán de definir en los próximos días, mientras comiencen a resolverse las negociaciones con las entidades financieras, aún en curso.

En este sentido, uno de los puntos clave del diálogo entre el Ejecutivo, el BCRA y los bancos es la tasa de interés a utilizar para el programa. Cabe remarcar que el TNA (Tasa Nominal Anual) para el Ahora 12 aún vigente es del 82,5% anual, mientras que las mismas entidades pagan a los ahorristas el 110% por los depósitos a plazos fijos, tras su reducción desde el 133% anterior.

Aunque aún no se determinó dicho porcentaje, lo cierto es que desde el gobierno tienen definido llevar adelante una extensión. En diciembre la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) le solicitó a la administración de La Libertad Avanza el desarrollo de un plan con características similares al actualmente vigente. “Para las pymes comerciales es clave un instrumento con cuotas a tasa preferencial”, señaló el presidente de Came, Alfredo González. El reclamo fue presentado formalmente en una reunión con miembros del gabinete, de la que participaron, además del mandatario de la entidad, su secretario general, Ricardo Diab, el Secretario de Comercio de la Nación, Pablo Lavigne, y el secretario de la Economía del Conocimiento, Emprendedores y Pyme de la Nación, Marcos Ayerra.

En noviembre pasado, el Ahora 12 registró un volumen de ventas de $477.349 millones, mientras que el acumulado enero-noviembre fue de $3.429.707 millones, un 133% más que en el mismo período de 2022, informó la agencia Télam. Cabe remarcar que el mismo permite acceder a los siguientes segmentos: electrodomésticos, teléfonos celulares, indumentaria, calzado, materiales de construcción, planes de viaje y paquetes de turismo, perfumería, libros, espectáculos y otros productos y servicios de origen nacional.

La solicitud del sector privado, principalmente pyme, toma lugar en medio de una fuerte escalada inflacionaria, con su consecuente erosión en el poder adquisitivo. Impulsado por la política de liberación de precios implementada por el gobierno libertario, sumado a la fuerte devaluación del mes pasado, las consultoras privadas y los analistas estiman que el IPC a publicar por el Indec en los próximos días respecto al doceavo mes del año pasado sería de un valor cercano al 30%.



Ropa y electrodomésticos primero

Según el último informe de monitoreo, el programa Ahora 12 registró un volumen de ventas de $477.349 millones en noviembre 2023 y $3.429.707 millones en el acumulado enero-noviembre, un 133% más que en el mismo período de 2022.

El ticket promedio en noviembre fue $74.223 y los rubros con mayores ventas mensuales fueron indumentaria (34% de participación en la facturación total), electrodomésticos (23%) y materiales para la construcción (7%). Durante noviembre, la facturación del programa disminuyó 11% a precios corrientes y 21% a precios constantes con respecto al mes récord de octubre.

A pesar de ello, se ubicó 31% y 6% por encima de los niveles de septiembre respectivamente.



En cifras

82,5%

Es la tasa anual y todavía vigente del Ahora 12 que vence el 31 de enero. Los comerciantes piden mantener una tasa similar para el nuevo plan.