Denunciaron que el Chino Torres violó la prohibición de acercamiento que le impuso la justicia

viernes 05 de enero de 2024 | 21:41hs.

Familiares de varias de las adolescentes que en octubre pasado denunciaron penalmente al entrenador de fútbol femenino Héctor Chino Torres por presuntos delitos contra la integridad sexual volvieron a realizar durante las últimas horas una nueva presentación policial contra el citado director técnico.

Según pudo saber este medio con fuentes ligadas al caso, varias de las presuntas víctimas de Torres denunciaron hoy por la tarde mediante sus tutores que el mencionado violó la orden de restricción de acercamiento por 500 metros hacía ellas que el Juzgado de Instrucción Dos de la capital provincial -interviniente en el expediente principal- fijó a principios de diciembre pasado para que el acusado acceda a la excarcelación.

De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, la violación que aducen desde el entorno de las adolescentes se dio en el marco de un encuentro de fútbol solidario que se realizó esta tarde en el estadio de Jorge Gibson Brown y que tuvo a varias referentes del fútbol misionero entre sus filas. A partir de lo denunciado esta tarde ante la seccional Tercera, al menos cinco de las presuntas víctimas del entrenador presenciaban el encuentro de fútbol en el estadio de Villa Urquiza cuando Torres se hizo presente, al parecer como uno de los allegados a la organización del citado encuentro.

Esto hizo que las chicas de inmediato alertaron de la situación a sus tutores, quienes se trasladaron hasta el estadio y al confirmar la presencia del denunciado alertarán de la situación a personal policial. Aunque para cuando el primer patrullero arribó a la cancha, el entrenador habría abandonado raudamente el lugar, según lo señalado por parte del público que presencia el partido.

"Tengo mucho miedo" alertó una de las jóvenes a sus allegados y cuyos pormenores de lo vivido fueron detalladamente en la nueva presentación policial contra quien actualmente forma parte del cuerpo técnico del equipo de fútbol del Club Huracán. Si bien la causa es llevada adelante por el Juzgado de Instrucción Dos, tras la nueva presentación hecha por los padres ante la seccional Tercera de la Unidad Regional I, se espera que el Juzgado de Instrucción Siete en turno intervenga.

La denuncia

Los presuntos delitos que ahora lo tienen detenido al entrenador fueron denunciados en la Comisaría de la Mujer de Itaembé Miní el pasado 18 de octubre.Las denuncias fueron realizadas por los padres de las adolescentes que formaban parte del Club Educación de Posadas, una de las instituciones que dirigía el acusado.

En cuanto a las denuncias que fueron de público conocimiento en la última semana, apuntan al imputado como autor de al menos dos casos de acoso y abuso, además de episodios de violencia física, que incluyen zamarreos, golpes y constante maltrato verbal.Como publicó en su momento este matutino, luego de la viralización de los presuntos delitos que habría cometido Torres, desde el Club Educación desplazaron al entrenador de sus funciones en el establecimiento.

Sobre cómo saltó a la luz las fuertes acusaciones, Úrsula Rodríguez, presidenta del Club Educación, comentó que las jugadoras del equipo de fútbol le solicitaron una reunión, que se llevó a cabo el 17 de octubre y en la cual le dijeron que sólo iban a seguir en el club si este hombre “no es más el director técnico”.

“Yo pensaba que ellas me iban a decir que él era muy pesado y que entrenaban todos los días y muchas horas” indicó a este matutino Rodríguez, agregando que “una de las chicas rompió el silencio y entre llantos empezó a contar. Fue muy fuerte para nosotros y los padres que no estaban enterados”.

En esa línea, expresó que “yo no podía creer semejante cosa. Leí los mensajes y me dio mucha impotencia, esta persona no tiene que entrenar ni a un perro”.Por otro lado, aseguró que en los mensajes que mostraron las jugadoras en la reunión para pedir su despido, “él les pedía que vivan con él y les ofrecía pagarles para que tengan una mejor vida y cumplan sus sueños”.

Además, según lo dicho por las denunciantes, en reiteradas ocasiones las manoseaba y les preguntaba su orientación sexual. “Si alguna le decía que le gustaban las chicas, las ofendía, y si les decía que le gustaban los hombres, les decía que tenían que tener su primera vez con él”, lamentó la entrevistada.