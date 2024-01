Ante la suba del costo de alimentos, bajan y cambian los hábitos de consumo

miércoles 03 de enero de 2024 | 12:00hs.

Se ha encarecido hasta un 48 por ciento en sólo un mes el precio de los alimentos, una familia de dos adultos y dos niños pequeños en noviembre necesitaba 182 mil pesos para poder comprar los alimentos indispensables y en diciembre, la Canasta Básica pasó a costar 271.572 pesos, un 48 por ciento más. Isaac Rudnik, Director Nacional del Instituto de Investigación Social Económica y Política Ciudadana, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: "Este es un relevamiento que nosotros hacemos todos los meses en negocios de cercanía de barrios populares de distintas ciudades del país como lo fue en la zona bonaerense".

"En otras provincias estamos procesando los datos que hemos recogido durante diciembre y los aumentos están en el orden del 35 al 40%, las subas durante diciembre fueron muy altas en todas las provincias. Hay una gran dispersión de precios en todos los niveles, entre los mismos negocios de cercanía y eso sucede entre las distintas provincias que a veces los resultados son son diferentes pero siempre con una tendencia parecida", apuntó.

Además destacó que por rubro, los productos de almacén son los que subieron un 59 por ciento, las carnes subieron 46%, las frutas y verduras casi 26 por ciento, marca una tendencia de productos que van aumentando, "las carnes en los últimos meses han repuntado fuertemente y en particular en diciembre tuvieron una suba muy fuerte, estamos hablando de un 46% para cortes que son populares, que son de consumo para los sectores más vulnerables".

Baja en el consumo

Rudnik recalcó que hay una caída de consumo de los productos más caros en las carnes, los lácteos, las frutas y verduras, "se dio un giro a consumo de productos ricos en grasas, en hidratos de carbono como los fideos y las harinas, las galletitas, el pan que aún cuando han aumentado mucho son en términos de consumo diario un refugio para poder generar comida en la mesa familiar. Ahí parece otro problema que se evita consumir productos que son indispensables sobre todo para los niños que son los ricos en proteínas y en minerales y y obviamente las consecuencias se ven en el tiempo".

"La canasta que incluye alimentos no contempla el universo más amplio que son también indispensables para la vida cotidiana como la tarifa de la luz, el transporte, salud, educación que en total a diciembre del 2023 estaba en 570 mil pesos, eso te indica que no sólo entre los sectores populares de menores ingresos hay dificultades para llegar a ese número, sino seguramente también en amplios sectores medios que están bajando por debajo de la línea de pobreza porque no llegan a cubrir ese nivel de ingresos", acentuó.