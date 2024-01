LLega mañana misión del FMI para renegociar el acuerdo por la deuda

miércoles 03 de enero de 2024 | 6:02hs.

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegará mañana al país para renegociar el acuerdo alcanzado con la anterior gestión por el pago de una deuda estimada en alrededor de 45.000 millones de dólares, entendimiento que se considera “virtualmente caído”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo ayer por la mañana (en su habitual conferencia de prensa en Casa de Gobierno) que el objetivo de la visita es renegociar el acuerdo que el FMI suscribió con la anterior administración y que está “virtualmente caído” debido a que el país “no cumplió” las condiciones acordadas.

Los funcionarios del FMI serán recibidos por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo, detalló Adorni.

En la víspera del año nuevo, el Banco Central emitió un informe de objetivos para 2024 en el que afirmó que “se ha progresado rápidamente en el diálogo formal con los organismos internacionales, incluyendo el Fondo Monetario Internacional”.

Según el Banco Central, un “objetivo central es despejar la incertidumbre en torno a los desembolsos pactados con vistas a atender los futuros vencimientos de capital”. Esa incertidumbre, continúa el documento que está publicado en la página web del BCRA, “responde a la obligación que enfrenta la Argentina de iniciar el proceso formal de solicitud de una dispensa (waiver) por el incumplimiento de las metas acordadas en agosto de este mismo año”, precisó la entidad que preside Santiago Bausili.

Adicionalmente, señaló que “el gobierno hará los esfuerzos necesarios para restablecer la vigencia del acuerdo firmado con el FMI y llevará a cabo negociaciones adicionales que considere contribuyan a mejorar las condiciones de financiamiento vigentes”.

Ayer por la mañana, en el tradicional contacto con la prensa, Adorni no dio detalles sobre qué aspectos se pondrán sobre la mesa de negociaciones que se abrirá en los próximos días entre el FMI y el gobierno de Javier Milei, que asumió el 10 de diciembre pasado. Días atrás, el ministro Caputo negó que se haya acordado la llegada de fondos frescos provenientes del FMI. También ratificó el cumplimiento de los compromisos de deuda, en el marco del acuerdo pactado por la gestión anterior.

Por lo pronto, en enero Argentina debe abonar unos 1.900 millones de dólares de vencimientos y, aunque no lo comunicaron formalmente, en el Gobierno dejaron trascender que harán uso de la posibilidad de extender el plazo hasta fin de mes.

La compostura del acuerdo podría representar el desembolso de U$S 6.500 millones hasta septiembre de 2024, de los cuales U$S 3.300 millones debían llegar en noviembre. Como Argentina incumplió las metas, los fondos quedaron en un limbo y el ministro de Economía, Luis Caputo, debió solicitar a Estados Unidos y el FMI un “puente” financiero. Ahora, Caputo continúa negociando el programa acordado en 2022 para refinanciar el crédito de U$S 44.000 millones tomado en 2018.

Llegar hasta abril

Por ahora, no hay señales sobre la posible llegada de fondos frescos. Pero en las últimas dos semanas, se multiplicaron los contactos con Estados Unidos, el principal accionista del Fondo.

El frente de los dólares no es menos desafiante. Con reservas negativas, la idea es tender otro puente hasta la cosecha gruesa en marzo a partir de los dólares que ingresen por las exportaciones alentadas por la última devaluación. Por lo pronto, en Wall Street ven pocas chances de que el FMI adelante fondos por U$S 15.000 millones, como había trascendido.“No creo que el FMI incremente su exposición a Argentina, a lo sumo se pueden reacomodar pagos y desembolsos para darle oxígeno a Argentina mientras se implemente las reformas y hasta que eventualmente entren los dólares de la cosecha gruesa, pero U$S 15.000 millones parece demasiado elevado, Caputo ya lo desmintió”, señalaron desde un fondo de inversión extranjero.



Comprar tiempo para ayudar al BCRA

Un acuerdo para que lleguen más divisas de parte del FMI sería un alivio para las arcas del BCRA, más si se tiene en cuenta que este sábado hay un vencimiento de U$S 1.600 millones con bonistas privados. Economía avisó que cumplirá con esas obligaciones con parte de las reservas que compró la autoridad monetaria desde que asumió Milei y, en particular, tras la devaluación de diciembre.

El BCRA realizó compras en el mercado de cambios por U$S 2.897 millones desde el lunes 11 de diciembre. Sin embargo, las reservas se ubican en U$S 23.072 millones y fueron sólo U$S 1.863 millones superiores a los niveles previos al recambio de gobierno.