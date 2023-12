Rusia atacó masivamente a Ucrania y mató a 39 personas

domingo 31 de diciembre de 2023 | 6:02hs.

Rusia atacó ayer masivamente varias ciudades ucranianas con misiles y drones que provocaron la muerte de al menos 39 personas y dejó heridas a decenas, en lo que el mando militar ucraniano describió como uno de los mayores ataques aéreos del Kremlin desde el inicio de la guerra, en febrero de 2022, y que la ONU condenó “en los términos más firmes”.



“No habíamos visto tanto rojo en nuestras pantallas desde hacía mucho tiempo”, admitió el vocero de la Fuerza Aérea ucraniana, Yuri Ignat, para quien se trató “del ataque con misiles más masivo” de los últimos dos años, a excepción de los que se produjeron los primeros días de la ofensiva rusa.



“Los objetivos aéreos del enemigo estaban en todas partes, en todas direcciones”, relató.



Una apreciación que también fue compartida por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien señaló que Rusia atacó su país “con casi todo lo que tiene en su arsenal”.



De acuerdo con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valeri Zaluzhni, las fuerzas rusas lanzaron 158 proyectiles, entre misiles de distintos tipos y vehículos aéreos no tripulados. No obstante, 87 misiles de crucero y 27 drones fueron neutralizados.



Según el último balance de víctimas comunicado por las autoridades ucranianas, al menos 30 personas murieron y más de 160 resultaron heridas en ciudades como Kiev, donde se han registrado hasta el momento cuatro muertos, y Zaporiyia, donde se recuperaron seis cuerpos.



En la capital, las autoridades ucranianas destacaron que las infraestructuras de los servicios esenciales no resultaron dañadas.



Sin embargo, en un barrio del norte de Kiev se incendió un hangar de 3.000 metros cuadrados, provocando heridas a un número indeterminado de personas, según el jefe de la administración militar de la capital, Serguei Popko.



Según el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, siete personas “están actualmente ingresadas en un hospital” y quedó dañada una estación de metro utilizada como refugio antiaéreo.



Por otro lado, en el distrito de Podilsk se cree que al menos una decena de personas sigue bajo los escombros, mientras que en Dnipro se reportaron cinco muertos y una veintena de heridos.



El gobernador regional, Serhi Lisak, denunció que “el principal impacto” se produjo sobre un centro comercial, si bien otros afectaron a una maternidad.



Por otro lado, se reportaron tres muertos en Jarkov y cuatro en Odesa, donde un inmueble se incendió después de que los restos de un dron abatido impactaran sobre él. En Lviv, una ciudad en la frontera con Polonia muy lejana del frente, donde los ataques resultaron muy poco habituales en los últimos meses, las autoridades locales reportaron un muerto y tres heridos.



Por su parte, Polonia aseguró haber detectado un objeto volador “que llegó desde la frontera con Ucrania” en el pueblo polaco de Zamosc, en la parte oriental de este país miembro de la Otan.



“Todo parece indicar que un misil ruso entró en espacio aéreo de Polonia, y luego lo abandonó. Nuestro radar lo registró y nuestros aliados lo han confirmado”, informó el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas polacas, Wieslaw Kukula, quien precisó que el proyectil se adentró 40 kilómetros en espacio aéreo del país antes de regresar a Ucrania, según la agencia oficial de noticias polaca PAP.



El presidente de Polonia, Andrzej Duda, mantuvo conversación telefónica con el secretario general de la Otan, Jens Stoltenberg, quien le aseguró que la Alianza Atlántica “está observando la situación y se solidariza con su valioso aliado”.

Consejo de Seguridad

Rusia pidió ayer una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU tras acusar al Reino Unido de estar detrás de un bombardeo en una localidad cercana a la frontera con Ucrania en el que murieron catorce personas, entre ellos dos niños, y 108 resultaron heridas, producido horas después de uno de los mayores ataques del Kremlin (que hasta ayer dejó 39 muertos) sobre territorio ucraniano desde el inicio de la guerra. "Reino Unido está detrás de este ataque porque, en coordinación con Estados Unidos, está incitando al régimen de Kiev a perpetrar actos terroristas al darse cuenta de que la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha fracasado", afirmó la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, Maria Zajarova, citada por la agencia de noticias Tass.