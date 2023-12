Making Quality: consultores en gestión de calidad y auditoría

sábado 30 de diciembre de 2023 | 22:40hs.

Making Quality Consultores destaca en la organización de empresas y organismos públicos, especializándose en el diseño, desarrollo y reingeniería de procesos, así como en capacitaciones para cumplir con los requisitos de gestión. El contador Alexis Damián Brajkovic, fundador y director de Making Quality Consultores, compartió su visión sobre los desafíos empresariales actuales y la estrategia de Making Quality para impulsar la eficiencia y la excelencia organizativa.



¿Cuáles son los principales servicios profesionales que brinda la consultora?

Implementación de sistemas de gestión de calidad, medioambientales, de seguridad y salud ocupacional, de seguridad de la información en base a normas internacionales ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 u otras que sean requeridas tanto en empresas privadas como en organizaciones sin fines de lucro u organismos públicos.

Capacitaciones vinculadas a los requisitos de dichas normas y acompañamiento en la implementación con asesoramiento permanente, incluyendo la realización de auditorías internas sobre el grado de cumplimiento de los esquemas de gestión implementados.

Fuera de lo que son normas certificables, nos dedicamos a ordenar las organizaciones (sean empresas o de organismos de públicos), desarrollando y documentando procedimientos operativos y administrativos a medida, como de la estructura organizacional, reorganización de procesos, como también desarrollo de indicadores de gestión para medir la eficiencia en la gestión de los procesos.

Además, contamos con desarrolladores de soluciones informáticas a medida y ejecución de auditorías de sistemas informáticos y sistemas de seguridad de la información.

Otro servicio muy requerido por las pymes son las auditorías administrativas contables, de compras e inventario de bienes y otras operativas específicas.

Vinculaciones estratégicas

Desde el año 2006, tenemos membresía con el Instituto Argentino de auditores Internos de la Argentina (IAIA), miembro The Intitute of Internal Auditors (Miami, Florida). En el año 2009, participamos de la junta de evaluadores del Premio Nacional a la Calidad de la República Argentina (FPNC),

Así también desde el año 2012, estamos vinculados a la junta de evaluadores del Premio Iberoamericano a la calidad (Fundibeq- Madrid) habiendo desde entonces evaluado en nombre propio organizaciones internacionales de diversa índole.

Profesionales y forma de trabajo

Contamos con un equipo interdisciplinario: ingenieros industriales, contadores públicos, abogados, licenciados en administración de empresas, licenciados en medioambiente y recursos humanos, ingenieros informáticos, analistas programadores en sistemas, entre otros, que con su aporte y dedicación generan un valor agregado para los clientes que nos contratan.

Nos insertarnos en las organizaciones como parte del equipo de trabajo para interactuar, buscando desarrollos útiles que brinden beneficios reales en la gestión, permitiendo advertir las oportunidades de mejora.



¿Qué servicio es el que más requieren los organismos públicos?

En general, la provincia de Misiones se encuentra en un proceso de mejora de la calidad en la gestión pública firmemente orientado a la certificación de sistemas de gestión de calidad en base a la norma internacional ISO 9001. Este camino lo inició el Tribunal Electoral del provincia allá por el año 2009, al cual luego se sumó la Cámara de Representantes, la Escuela de Robótica, el Poder Judicial, y recientemente la Agencia Tributaria Misiones, por citar los más relevantes.

En este último caso, la Agencia Tributaria, a quien venimos acompañando en este proyecto, ha certificado recientemente su sistema de calidad acorde a la norma ISO 9001, con un alcance prácticamente relacionado a la totalidad los trámites brindados al contribuyente, obteniendo resultados positivos muy tangibles en términos de gestión.



¿Y que sucede con las empresas privadas y con las pymes?

Las pymes principalmente nos convocan para ordenarse, mejorar su organización interna, muchas veces con problemas operativos que necesitan resolver de inmediato y en función de ello, la consultora realiza un diagnóstico a partir del cual se inicia un proceso de desarrollo de soluciones en términos de gestión y de los controles necesarios a implementar.



¿Cuales son los problemas comunes que necesitan resolver?

Los problemas a resolver o cuestiones a mejorar son muchas y de diversa índole en función al rubro y tipo de empresa.

Muchas veces nos pasa que iniciamos el primer relevamiento en las instituciones o pymes y advertimos rápidamente que poseen problemas básicos relacionados a indefiniciones de su estructura y los roles del personal, a lo cual se suman esquemas de alta rotación e incorporación de trabajadores sin la inducción necesaria, debido a la gran velocidad con la que se producen los cambios y a la falta de tiempo, afectando directamente el resultado de todos sus procesos e impactando en costos ocultos que crecen sin ser advertidos y en el caso de la pymes afectan mucho su rentabilidad.

Otro problema básico que se advierte comúnmente, es la falta de procedimientos de trabajo claros, motivo por el cual las tareas se realizan con diferentes criterios del personal de turno, y cuando la persona que sabe el cómo hacer una tarea ya no está en la empresa, no hay quien lo reemplace, por lo cual se lleva el know how de las operaciones, generando así un retroceso en términos gestión que luego se torna difícil de resolver y se va agravando con el tiempo.

Otras cuestiones trascendentes tanto en la gestión pública como en la privada, es que no se mide la eficiencia de la gestión, no se asignan metas y objetivos en cada nivel y además, en muchos casos no cuentan con auditorías internas, por lo cual continúan a lo largo del tiempo trabajando con los mismos problemas de gestión que dificultan su crecimiento.

Las auditorías internas en las organizaciones son una herramienta fundamental para verificar la gestión, poder visualizar los problemas a resolver y las cuestiones a mejorar.



¿Los empresarios o directores de organismos visualizan la necesidad de mejorar la gestión?

Afortunadamente los empresarios y los directores de organizaciones públicas se están dando cuenta, cada vez más, que es necesario avanzar en esquemas de organización adecuados teniendo en cuenta los factores mencionados y nos están consultando cada vez más al respecto, sabiendo que a mediano plazo, de no hacerlo tendrán problemas que afectarán sus resultados o no podrán crecer acorde a lo previsto, considerando sobre todo el contexto socio económico que venimos atravesando, donde los costos de una deficiente gestión no son para nada desestimables e impactarán de manera negativa y directamente en los resultados.