Mediante una carta, Milei comunicó la renuncia de Argentina a los Brics

sábado 30 de diciembre de 2023 | 6:02hs.

Javier Milei rechaza la cercanía geopolítica con China y Rusia y hace pocos días envió cartas oficiales a Xi Jinping y Vladimir Putin anunciando que retiraba a la Argentina del foro multilateral Brics. El presidente también comunicó esta decisión institucional a Lula da Silva, Narendra Modi y Ciril Ramaphosa, que no tenían demasiado interés en sumar al país a este bloque Sur-Sur que liderado por China libra una sinuosa guerra comercial contra Estados Unidos.



En el texto de la misiva oficial -al que accedió Infobae- la administración Milei expone sin medias tintas los motivos del portazo. “Como es de su conocimiento, la impronta en materia de política de exterior del gobierno que presido desde hace pocos días difiere en muchos casos de la del gobierno precedente”, estableció la carta firmada por el jefe de Estado argentino enviada a cada mandatario del bloque.



Los Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) sumaron a la Argentina durante una cumbre que se realizó en Johannesburgo a fines de agosto. En ese encuentro multilateral además se votó la incorporación de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto e Irán, que son países claves al momento de fijar los precios internacionales del petróleo y el gas.



Es decir: si Milei no definía la renuncia formal a los Brics, Argentina desde el primero de enero hubiera compartido escenario multilateral con China, Rusia e Irán, que apoyan -con diferentes tácticas- a la organización terrorista Hamás, que Milei rechaza enérgicamente. Este grupo palestino atacó Israel y mató a miles de judíos en la madrugada del 7 de octubre.



A menos de cuatro meses de terminar su mandato, Alberto Fernández definió la incorporación de Argentina a los Brics. El presidente fue apoyado por Xi, pese a la reticencia de Lula y Ramaphosa y la equidistancia de Modi. Brasil y Sudáfrica no querían un socio que es competidor en el Sur-Sur, y al final el líder comunista aplicó su peso político en el bloque multilateral.



“Vamos a ser protagonistas de un destino común en un bloque que representa más del 40% de la población mundial, al mismo tiempo que seguimos fortaleciendo nuestras relaciones fructíferas, autónomas y diversas con otros países del mundo”, señaló Alberto Fernández cuando se conoció que Argentina había sido aceptada en los Brics.



Mondino apoyó a Milei

Luego de que Milei confirmara que la Argentina no entrará a los Brics , la ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Diana Mondino, justificó la medida por ser una “decisión práctica”. En ese sentido, adelantó que las alianzas internacionales serán principalmente con las “democracias occidentales”.



La canciller del gobierno libertario apoyó la decisión de revertir el ingreso del país a los Brics, que había sido previamente anunciado por el expresidente Alberto Fernández antes de concluir su mandato. “Es una decisión ideológica y práctica, pero más práctica”, argumentó Mondino en una entrevista en LN+.



La funcionaria dijo que el país ya tiene acuerdos comerciales con todos los miembros del bloque. “La Argentina tiene problemas económicos muy grandes y los Brics tienen un fin que es el comercio. Es una cuestión de simplificación”, agregó.



Por otra parte, hizo énfasis en la alianza con las “democracias occidentales”, como Estados Unidos, Canadá, los países europeos e Israel. También anticipó que desde el gobierno trabajan para impulsar el Mercosur con un acuerdo con Singapur y otro con la Unión Europea, que actualmente se encuentra estancado.



Al ser consultada sobre la decisión de no bajar impuestos, aumentar algunas retenciones y revertir la reforma del Impuesto a las Ganancias, Mondino habló sobre la eliminación de las restricciones a las importaciones y exportaciones.



“Lo que nosotros necesitamos es regular para quitar costos. Estamos hablando de quitar impuestos, se están haciendo fuertes cambios en el área de retenciones, básicamente todo lo que era importaciones, donde había un impuesto oculto en el sentido de que había que ser amigo de alguien para que se liberen los costos”, sumó la funcionaria.

La Corte tratará demanda contra el DNU en febrero

La Corte Suprema de Justicia aceptó intervenir ante una presentación del Gobierno de La Rioja contra el DNU firmado por el presidente Javier Milei, aunque tratará el caso después de la feria judicial de enero, mientras se acumulan pedidos de amparo en la justicia en lo Contencioso Administrativo federal para impedir la aplicación de la norma.



Con la representación del exmiembro del alto tribunal Eugenio Zaffaroni y del constitucionalista miembro de la comisión de notables que asesoró al expresidente Alberto Fernández en el intento de reforma judicial, Raúl Ferreyra, el gobierno de La Rioja le pidió a la Corte que declare la “inconstitucionalidad manifiesta” del DNU y que dicte una medida cautelar que suspenda su aplicación.



Pocas horas después de la presentación, con la firma del secretario de Juicios Originarios Alejandro Rodríguez, la Corte aceptó entender en el reclamo, formó incidente de medida cautelar, dio vista al procurador interino Eduardo Casal para que se expida sobre la competencia del tribunal y advirtió que se abocará al caso tras la finalización del receso judicial de enero.



“La Corte aceptó que la Provincia (de La Rioja) es parte. El reconocimiento de esto implica que hay legitimación para discutir constitucionalmente”, señaló a Télam Ferreyra.



En ese sentido, el catedrático de derechos constitucional sostuvo que “la competencia originaria, la competencia jurisdiccional más importante de Argentina, que es amplia para la discusión federal, se abrió. Ahora, el Estado debe responder a la demanda de inconstitucionalidad”.

Amparo contra venta de medicamentos

Profesionales farmacéuticos y estudiantes universitarios se convocaron ayer frente al Palacio de Tribunales “en defensa de la salud pública, de la profesión, de la salud y de la posibilidad de la gente de acceder a medicamentos” mientras las entidades afines presentaron un amparo contra los cambios introducidos por el decreto de necesidad y urgencia que admite la venta libre de medicamentos en kioscos y otros lugares. Las farmacias agrupadas en la Confederación Farmacéutica Argentina (Cofa) bajaron sus persianas entre las 12 y las 13 de ayer, en una acción que acompañó la presentación de un recurso de amparo ante la justicia contra el DNU. La titular del Colegio de Farmacéuticos bonaerense, Alejandra Gómez, expresó su preocupación en referencia a los cambios introducidos por el DNU que admite la venta libre de medicamentos en kioscos y otros lugares. “No deja de ser un medicamento y usarlo mal trae consecuencias; no es algo menor”, aseveró.

Presión a los gobernadores para aprobar DNU y ley ómnibus

Decidido a avanzar como sea con las dos medidas centrales del inicio del mandato, que generaron un terremoto político, el gobierno avanzará “a todo o nada” con el DNU de desregulación de la economía y la ley ómnibus. Duros en la posición de arranque de la negociación, empujan para aprobar el proyecto durante las sesiones extraordinarias y advierten que no están dispuestos a extender el período ni a hacer grandes concesiones.



Usarán como principal moneda de cambio el postergado proyecto para dar marcha atrás con la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, una medida clave para los gobernadores que Javier Milei se había comprometido a impulsar asumiendo el costo político, pero que no presentará hasta que no le hayan asegurado respaldo.



“No se trata de un chantaje, es parte de la negociación política. Sería naif darles esa ayuda antes de que salga lo otro”, dijo, con tranquilidad, un funcionario del círculo del Ejecutivo. Hace diez días, en la reunión que le organizó el ministro del Interior, Guillermo Francos, con todos los gobernadores, el primer mandatario se había comprometido a revertir el tributo coparticipable, recortado durante la campaña de Sergio Massa para desgracia de los caciques del interior, cuyas economías dependen de esos fondos.



El presidente les dijo, literalmente, que estaba dispuesto a “asumir el costo político” de dar marcha atrás con el alivio fiscal para 800.000 contribuyentes, que él mismo había votado en línea con el peronismo en septiembre, cuando era diputado. Sin embargo, y no casualmente, omitió definir el momento en que lo presentaría. Al día siguiente, los gobernadores vieron que no se había incluido el tema en el DNU de desregulación de la economía. Y, días después, que no había aparecido en el articulado del inmenso proyecto de ley llamado “Bases para la Libertad”. En la Casa Rosada informaron ayer que la fecha para avanzar dependerá de las negociaciones en el Congreso por los temas que más le importan a Milei.