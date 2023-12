El dólar blue cierra el 2023 por encima de los $1.000

sábado 30 de diciembre de 2023 | 6:02hs.

El dólar blue operó ayer a $975 para la compra y a $1.025 para la venta en las cuevas de la City porteña, $25 más que el jueves. Desde que empezó el 2023, el blue aumentó $679. Un año marcado especialmente por la sequía histórica, el acuerdo con el FMI y las elecciones presidenciales.



La cotización más alta fue el 24 de octubre, dos días después de las elecciones generales de octubre. Por ese entonces, el blue alcanzó los $1.090. El segundo pico más alto fue el 22 de noviembre, tres días después de las Paso. En ese momento, el blue llegó a operar a $1.080.



La brecha entre el dólar blue ayer y el dólar oficial de la pizarra del Banco Nación es de 21%, mientras que con el mayorista es de 24%.



El BCRA terminó ayer la última rueda del año con compras por U$S 270 millones. Desde el 13 de diciembre acumuló compras por U$S 2.862 millones, la cifra más alta para un mes en el 2024. El jueves compró U$S 305 millones en el mercado de cambios, acumulando así un total de U$S 2.592 millones desde la última devaluación, ocurrida el 12 de julio de 2023.