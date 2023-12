Confirman bono para jubilados en enero y febrero

sábado 30 de diciembre de 2023 | 6:02hs.

El gobierno confirmó que los jubilados y pensionados recibirán en enero un bono de $55.000 para aquellas personas que cobran hasta un haber mínimo. Además, adelantó que se pagará un bono en febrero.



El bono de este próximo mes está destinado a varios grupos, incluyendo a quienes son parte del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa), beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam) y aquellos que reciben Pensiones No Contributivas (PNC).



Para ser elegible para este bono, es requisito tener ingresos que no superen el haber mínimo jubilatorio, fijado en $105.713 en enero. Aquellos que superen este umbral accederán a un bono variable que les permitirá alcanzar los $160.713.



En resumen, este bono extraordinario en enero llevará a aquellos jubilados y pensionados con ingresos bajos a alcanzar los $160.713 en enero de 2024. El monto del bono adicional varía según el nivel de haber jubilatorio.



Respecto al bono para febrero, según el vocero presidencial Manuel Adorni, el monto aún no está definido.