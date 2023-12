Se espera que Francisco llegue al país el próximo año

viernes 29 de diciembre de 2023 | 6:02hs.

El papa Francisco cumplió 87 años el 17 de diciembre y lleva más de una década como líder de la Iglesia Católica, pero desde que llegó al cargo y asumió como jefe de Estado del Vaticano todavía no realizó ninguna visita a la Argentina, su lugar de origen. Durante las campañas presidenciales, se especuló mucho con su llegada y fue tema de discusión entre los candidatos, pero tras algunas idas y vueltas el pontífice felicitó al presidente Javier Milei por su victoria.

Para explicar por qué el ex cardenal argentino no arribó al país desde que fue elegido como papa, muchos en el Vaticano argumentan que él mismo quería evitar dar la impresión de “privilegiar” a su país poniéndolo a la cabeza de la lista de viajes, cuando se había marcado como objetivo dar prioridad a las “periferias del mundo”. No obstante, con una mayoría de edad alcanzada y algunos problemas de salud presentes en los últimos tiempos, anunció que tiene programada una visita en el próximo tiempo, posiblemente durante el 2024.

La charla con Milei

Tras el triunfo de Milei en el balotaje, Francisco se comunicó telefónicamente con el ganador para felicitarlo y posteriormente le envió un rosario bendecido. Según trascendió, el diálogo entre ambos referentes fue “muy bueno” y, tras estas conversaciones entabladas, Milei invitó al pontífice a visitar la Argentina en 2024.





El Papa denunció las “matanzas de inocentes en el mundo”