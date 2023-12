Martín Tetaz dice que el DNU no es defendible legalmente

miércoles 27 de diciembre de 2023 | 6:02hs.

El diputado de la Unión Cívica Radical (UCR) Martín Tetaz expresó ayer que esa coalición pretende “acompañar las reformas del gobierno” pero cuestionó que se realicen a través de un decreto, del cual “no hay un constitucionalista” que afirme que “sea válido” y pidió al Ejecutivo que lo “desdoble” para que el Congreso pueda “tratar con urgencia el tema que sea y discutir luego lo no tan urgente”.

“No hay un constitucionalista, no hay uno solo. Siempre cuando haya una discusión sobre la Constitución uno encuentra uno con un matiz, ninguno ve que este decreto sea válido. Genera un problema judicial”, dijo Tetaz en declaraciones a La Nación+.

Para el diputado, los defensores del decreto de necesidad y urgencia (DNU) con el que el Gobierno establece la desregulación de la economía argumentan “en términos semánticos” que existe un “parate de la economía” y un “estancamiento de hace 20 años” que lo hace “urgente”.

“Eso es cierto en términos semánticos pero no es cierto en términos jurídicos del artículo 99 inciso 3”, explicó Tetaz, en referencia al pasaje de la Constitución que circunscribe a los decretos en “circunstancias excepcionales” y por razones “de necesidad y urgencia”.

Milei llamaría a un plebiscito

Ante una perspectiva compleja para la validación del paquete de medidas incluidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el presidente Javier Milei aseguró que tiene un plan B para intentar completar su desregulación de la economía. En una entrevista televisiva el mandatario confirmó que, de ser rechazado en el Congreso, enviará el DNU a ser votado por la población en un plebiscito.

“Que los legisladores me expliquen por qué el Congreso se pone en contra de algo que le hace bien a la gente”, apuntó Milei tras responder que “obviamente” llamará a un plebiscito si rechazan su DNU. En ese sentido, fue muy duro con los que ya adelantaron su negativa a aprobar el Decreto: “El problema es que no les gusta, pero no lo pueden decir abiertamente . Con el DNU no pueden morder”. “Hay legisladores que buscan coimas”, pronunció el presidente”.





