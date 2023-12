Brasil podría no disputar la Copa América, las Eliminatorias y el Mundial 2026

martes 26 de diciembre de 2023 | 12:30hs.

El fútbol brasileño está en la mira después de que la justicia ordinaria de ese país destituyera al presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Ednaldo Rodrigues. Por este motivo la FIFA tomaría drásticas medidas que no le permitirían al scratch participar de competencias internacionales como la Copa América, las Eliminatorias y el Mundial.

La advertencia adquirió la dureza de la formalidad ya que FIFA envió una carta a través del presidente de sus asociaciones miembro, el francés Kenny Jean Marie a la que suscribió la paraguaya Monserrat Jiménez Granda, secretaria general adjunta de la Conmebol.

Allí indican que no tolerarán la injerencia estatal en los manejos de sus asociaciones miembro y no dudarán en desafiliar a Brasil de todas sus competiciones si no se repone a Ednaldo Rodrigues como presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

La misiva estuvo dirigida al secretario general de la CBF, Alcino Reis, pero este también fue exonerado de su cargo por irregularidades en sus funciones.

Un tribunal de Río de Janeiro destituyó el 7 de diciembre a Ednaldo Rodrigues y designó como presidente interino de la CBF a José Perdiz para organizar nuevas elecciones en el órgano rector del fútbol brasileño.

FIFA y Conmebol anunciaron el envío de una misión a Río de Janeiro para entender en la crisis a partir del 8 de enero, fecha de reinicio de las actividades administrativas de la dirigencia sudamericana tras el receso de fin de año.

La misión tendrá como finalidad examinar la situación y buscar una solución en base a los reglamentos tanto de la CBF, Conmebol y FIFA.

Por un caso similar, la FIFA suspendió recientemente como asociada a la Federación de fútbol de Malí tras considerar una “indebida interferencia” del gobierno de ese país, después de que el Ministro de Deportes disolviera el comité ejecutivo de la entidad y nombrara un “comité provisional” para gestionar la asociación y disponer la elección de nueva junta directiva, pese a las advertencias.

Brasil disputa actualmente las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Norteamérica de 2026; tiene en su agenda la Copa América de 2024 entre junio y julio en Estados Unidos y sus clubes se aprestan a disputar las copas Libertadores y Sudamericana desde febrero del año próximo.