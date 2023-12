Riquelme: "Ser presidente no me va a cambiar la vida, voy a seguir siendo el mismo"

sábado 23 de diciembre de 2023 | 12:30hs.

El flamante presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, elegido el domingo pasado con una contundente victoria sobre la fórmula de la oposición, Andrés Ibarra-Mauricio Macri, aseguró que seguirá "siendo el mismo" y que conducir al club no le va a "cambiar la vida". "Las elecciones del domingo fueron una fiesta y eso fue gracias a ustedes. Ser el presidente de mi club no me va a cambiar la vida, voy a seguir siendo el mismo", dijo el anoche ídolo xeneize en una cena que compartió con los empleados de la institución.

Y agregó: "Esperemos que sigan colaborando como hasta ahora en el club más grande de América y que para mí es el más grande del mundo. Necesitamos de su apoyo y todos haremos un club mejor". Román, quien fue el candidato del oficialismo y compartió la fórmula con el presidente saliente, Jorge Ameal, fue el orador central de la reunión de los empleados boquenses en una cena realizada en el salón Juan de Dios Filiberto.

El próximo martes 26, en horario a confirmar, Riquelme asumirá formalmente sus funciones como presidente y Ameal como vice. También para la semana que viene se espera la presentación del nuevo técnico, Diego Martínez, que está ultimando los detalles de su contrato (llegará con nueve colaboradores), además de sellar su salida de Huracán: debe resarcir al "Globo" con 300 mil dólares por incumplimiento de su vínculo, que vencía el 30 de junio del 2024. Mientras tanto, el plantel profesional de Boca Juniors, que tenía pautada su vuelta para el próximo martes, finalmente lo hará el 2 de enero en el predio de Ezeiza.