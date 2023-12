Caso YPF: Argentina debe pagar U$S 16.000 millones en enero

sábado 23 de diciembre de 2023 | 6:02hs.

La Justicia de Estados Unidos rechazó el pedido de la Argentina de prorrogar el plazo para presentar garantías por el caso YPF, por lo que deberá pagar U$S 16.000 millones el próximo 10 de enero.



De acuerdo con la decisión de la jueza Loretta Preska, en caso de no cumplir con la fecha pautada, el 11 de enero podría desencadenar el pedido de embargos.



La postergación del millonario pago por la nacionalización de la petrolera YPF S.A en 2012 fue solicitada en una apelación contra la sentencia del 15 de septiembre, ya que consideraban que el mismo generaría graves dificultades para los argentinos.



Entonces, la Argentina había pedido una prórroga por 90 días y ahora la magistrada, que está a cargo de la corte del Distrito sur de Manhattan, la rechazó.



La empresa de servicios financieros y profesionales Burford Capital adquirió el derecho en 2015 de reclamar por el pago de la Argentina. Por lo tanto, si no se cumple la entrega millonaria podría pedir embargos desde el 11 de enero.



Juicio multimillonario

Se trata de un juicio multimillonario en el que el Estado argentino ya fue condenado a pagar U$S 16.000 millones por “haberse quedado de manera indebida” con la mayoría accionaria de la petrolera en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta.



Preska determinó que no le otorgará al país una prórroga de 30 días que había solicitado para presentar avales. Así, si el próximo 10 de enero, en 20 días corridos, no se presentan avales por el total del monto en cuestión, el demandante del juicio podría comenzar a pedir embargos contra el Estado.



“Si este juicio es tan crítico como lo representa la República, uno pensaría que el nuevo gobierno le prestaría atención inmediata”, escribió Preska, según destacó en Maril, CEO de Latin Advisors y especialista en este dilatado juicio.



El juicio lo ganó el estudio inglés Burford Capital, quien a su vez compró el derecho a litigar hace años a socios minoritarios de la empresa que aseguraron haber sido perjudicados porque Argentina no les dio el mismo tratamiento que a la española Repsol a quien se le compró su paquete accionario por unos U$S 5.000 millones. Este año la jueza dijo que ese reclamo era válido y condenó al Estado.



De esta forma, Burford, después de “invertir” algunas decenas de millones dólares en el juicio, se prepara para negociar por muchísimo más.



Argentina tenía dos pedidos de “más tiempo”. El que rechazó la jueza por 30 días, por los avales, y otro que le hizo a la Corte de Apelaciones, por 90 días, para interiorizarse más en la causa, del que aún no hubo respuesta. Para esta segunda solicitud, los argumentos de los abogados del Estado local, que por ahora siguen siendo los mismos -el estudio Sullivan & Cromwell- es que el gobierno necesita familiarizarse con el caso.