Lula promulgó una histórica reforma tributaria

viernes 22 de diciembre de 2023 | 6:02hs.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó de histórico el acuerdo logrado con la oposición de derecha en el Congreso, para promulgar la primera reforma tributaria en 58 años, que apunta a eliminar progresivamente la guerra fiscal entre estados, incorporar el IVA como único tributo para el consumo y suma impuestos a los artículos de lujo y herencias de los brasileños más ricos.

La ceremonia de promulgación de la ley se realizó el miércoles por la noche en el Congreso, donde Lula fue repudiado verbalmente por los bloques alineados con el expresidente Jair Bolsonaro.

“Ciertamente esta reforma no resolverá todos los problemas, pero demostró que este Congreso Nacional, y yo he vivido aquí, sin importar la postura política de cada uno, sin importar el partido de cada uno, este Congreso Nacional cada vez que tuvo mostró compromiso con el pueblo brasileño. Este Congreso, le guste o no al presidente, es la cara de la sociedad brasileña que votó en las elecciones de 2022”, dijo.

Lula estuvo acompañado por el presidente de Diputados, Arthur Lira, líder del grupo de derechas Centrao que estuvo alineado con Bolsonaro y ahora logró aliarse al gobierno actual, y el del Senado, Rodrigo Pacheco, además del titular del Supremo Tribunal Federal, Luis Barrosso.

La reforma tributaria es considerada una de las victorias políticas de Lula y su ministro de Economía, Fernando Haddad, quien en el primer año de gestión logró también eliminar el techo del gasto público y aprobar en el Congreso la nueva ley de reglas fiscales.