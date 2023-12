Músicos se autoconvocan en apoyo solidario a La Bionda

miércoles 20 de diciembre de 2023 | 9:45hs.

Un posteo en las redes de La Bionda, el espacio ubicado en avenida Mitre casi Corrientes, conocido como el Templo del Rock alarmó a músicos y amantes del género. “Nos acompaña un sentimiento de tristeza, alta impotencia, están matando al único lugar under desde hace 12 años”, se puede leer en el Instagram del bastión de puertas abiertas para los artistas de las distintas vertientes del rock y under local que no tienen otro lugar donde tocar y también para grupos consagrados de la escena nacional.

A esta publicación reaccionaron artistas y seguidores, entre ellos destaca el mensaje de apoyo de Claudio “Tano” Marciello, insigne guitarrista que integró Almafuerte y que este año dio un show en La Bionda. “Mala y triste noticia, al menos tendrían que darles una gran mano para conseguir otro lugar. Posadas, Misiones, necesita tener un lugar como La Bionda para espectáculos de rock”, destacó el músico en un comentario.

Al respecto, Roque Mina, propietario de La Bionda contó que están en alerta “por el constante hostigamiento de los inspectores de la Municipalidad que no nos dejan trabajar, vienen ya con el acta redactada, dicen que un vecino de la avenida Corrientes denuncia por ruidos molestos y que superamos los decibeles, pero no es cierto porque hace mucho que venimos bajando el sonido para poder seguir dando espacio a las bandas. Esto es ya una persecución, no lo podemos entender de otra manera”.

Incluso, circuló en las últimas horas un video que muestra la visita de los municipales el último sábado durante el concierto de Atila, banda que ya lleva 30 años de trayectoria en el heavy metal misionero. “El concierto de Atila salió a medias, tuvieron que acortar los tiempos y sacar la mitad de los equipos de sonido”, explicó.

Por esta situación y para defender el espacio que es la casa de las bandas under, músicos se autoconvocarán hoy a la noche en el templo para estudiar la situación y generar algunas acciones de apoyo. La Bionda abrirá sus puertas normalmente el fin de semana, “pero con la mitad del sonido y rogando que así no nos sigan persiguiendo”.

El apoyo de Cultura

Por su parte, desde la Secretaría de Cultura de la Provincia destacaron que “ante la situación existente entre La Bionda y la autoridad de regulación y control dependiente del municipio de Posadas, Cultura se ha puesto a disposición de las partes para lograr una salida que sea beneficiosa tanto para los propietarios, como los vecinos y la comunidad rockera, que encuentra allí uno de los escasos espacios de expresión”.

También aseguraron que reconocen el valor cultural de este lugar y que se está trabajando junto al municipio para “lograr un marco regulatorio propicio y satisfactorio para todas las partes, comprendiendo los tiempos en funciones de nuevas autoridades, respetando siempre la competencia institucional en cada caso.