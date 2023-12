Milei apura paquete de leyes y su primera reunión con gobernadores

domingo 17 de diciembre de 2023 | 6:02hs.

El presidente Javier Milei inauguró su gestión de gobierno con reuniones de gabinete diarias en Casa Rosada y prepara para la semana próxima más medidas a las ya anunciadas el martes último por el ministro de Economía, Luis Caputo, que incluyen un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para “desregular” aspectos de la economía, un paquete de proyectos de ley que se enviarán al Congreso y una convocatoria a gobernadores para el próximo martes.



“La que viene va a ser una semana de novedades normativas y de leyes”, adelantó ayer Guillermo Ferraro, ministro de Infraestructura, en diálogo con radio Mitre. A modo de evaluación, el funcionario aseveró que fue “una semana intensa y va a seguir siendo así por un tiempo. Hay mucho por hacer y el ánimo tanto del presidente como del gabinete es redoblar el esfuerzo para hacerlo lo más rápido posible”.



Entre las iniciativas que se conocerán la semana próxima, Ferraro adelantó que las “hay de distinto tenor”.



“Hay un paquete que podemos titular ‘de desregulación de la actividad económica’ y otro paquete que tiene que ver con las reformas del Estado. En ambos casos tienden a liberar y reducir el costo del Estado y liberar de obstáculos tanto producido por el Estado como dentro de la actividad económica”, aseveró el funcionario.



Según fuentes oficiales, Milei realizará además la semana que viene el esperado llamado a sesiones extraordinarias al Congreso nacional, para tratar durante el verano los distintos proyectos de ley, que incluyen el pedido de delegación de facultades al Poder Ejecutivo.



En una dinámica de una conferencia de prensa por día, el vocero presidencial Manuel Adorni señaló el viernes que “probablemente la semana que viene” se comience a “delinear los primeros trazos de las reformas estructurales” prometidas por Milei en campaña, luego de las medidas de emergencia económica anunciadas por Caputo.También desde el ministerio de Capital Humano, informaron a Télam que “entre lunes (por mañana) y martes podría haber un paquete de anuncios”.



La semana previa a la Navidad será agitada para el gobierno de Milei: el jefe de Estado convocó a los gobernadores para el martes 19 al mediodía en la Casa Rosada y el miércoles enfrentará su primera prueba en las calles con la movilización prevista por grupos piqueteros, que implicará la primera aplicación en la práctica del protocolo para evitar cortes, anunciado esta semana por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.



El viernes, el ministro del Interior, Guillermo Francos, mantuvo -en modalidad presencial y virtual- una reunión con mandatarios provinciales para definir la dinámica del encuentro del martes. Asistieron al Salón de los Escudos de Casa Rosada los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Chaco, Leandro Zdero; de Corrientes, Gustavo Valdés; y de Mendoza, Alfredo Cornejo; acompañados por el secretario de Interior, Lisandro Catalán. Por videoconferencia lo hicieron Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (La Rioja), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Claudio Poggi (San Luis), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).



También lo hicieron Hugo Passalacqua (Misiones), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Ricardo Quintela (La Rioja), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Menna (vicegobernador de Chubut), Eber Solís (vicegobernador de Formosa) y José Vanini (secretario general de Gobierno de La Pampa).

Revisarán los gastos en Diputados

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem (La Libertad Avanza-La Rioja), afirmó ayer que se inicia “un proceso de revisión” en la Cámara Baja para recortar gastos y aseguró que “se respira un aire de apoyo” dentro de ese cuerpo legislativo.



“Hemos tomado algunas decisiones. A partir de esta gestión no va a haber más pauta publicitaria y pasan a revisión todos los viajes al exterior que se venían haciendo para ver cuáles son realmente los que tienen alguna trascendencia importante para el Poder Legislativo y cuáles no”, afirmó Menem en declaraciones a radio CNN.



Sobre su función como titular de la Cámara Baja, Menem añadió que “se inicia un proceso de revisión” en el organigrama y otros datos para “ver dónde se puede achicar y recortar el gasto.” No obstante, el legislador aclaró que se tendrá en cuenta a “mucha gente que trabaja y presta un servicio espectacular dentro del Poder Legislativo”. Además, Menem sostuvo que, por un lado, estará enfocado en “ser el árbitro en los debates de las leyes” que se tratarán en la Cámara Baja, y por el otro en “administrar los recursos que recibe el Poder Legislativo de parte de la Nación”. “Se respira un aire de apoyo. Tengamos en cuenta que es la Cámara de Diputados más fragmentada de la historia. Hay voluntad de apoyar las reformas económicas que plantea el Poder Ejecutivo”, afirmó.

Medidas enfocadas en lo económico y seguridad

Tal como lo había proyectado durante su campaña, Javier Milei tuvo una rápida curso de acción en sus primeros días como presidente de la Nación. Apoyado en las figuras de dos funcionarios que ya tuvieron roles ministeriales y actualmente están frente a áreas claves, como Luis Caputo y Patricia Bullrich, en 48 horas planteó sus iniciativas económicas y el rol de las fuerzas de seguridad ante posibles manifestaciones en su contra (ver página 16).



A través de un mensaje grabado, Luis Caputo, ministro de Economía, anunció el martes los primeros diez pasos en materia financiera que concretará su gestión.



Entre las medidas figuraron los cambios en el precio del dólar oficial, aumento del impuesto País y a las retenciones:”Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial”, anunció Caputo para referirse a una fuerte devaluación del dólar oficial: “El tipo de cambio oficial va a pasar a valer 800 pesos”. El ministro de Economía de Milei aseguró que así “los sectores productivos tendrán realmente los incentivos adecuados para aumentar la producción”.



También anunció que no se renovarán los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia. Caputo dijo que es “una practica habitual en política incorporar familiares, amigos, antes de la finalización de un término de mandato”.



Se suspendió la pauta oficialpor un año. También se reformularon los ministerios y secretarías. Conforme la Ley de Ministerios decretada por Milei, los ministerios se redujeron de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54.



Afirmó que se reducirán al mínimo las transferencias discrecionales del Estado nacional a las provincias. También que el Estado nacional no va a licitar más obra pública nueva, y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado.



Se estableció la reducción de subsidios en Energía y Transporte. Caputo recordó que “hoy el Estado sostiene artificialmente precios bajísimos en tarifas energéticas y transporte a través de estos subsidios”.



Caputo explicó que se mantendrán “los planes Potenciar Trabajo de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto del 2023” y que reforzará la Asignación Universal por Hijo



El ministro de Economía, adelantó que, “finalizada la emergencia”, avanzarán “en la eliminación de todos los derechos de exportación”.



Finalmente determinó que reemplazarán “el sistema Sira de importaciones por un sistema estadístico y de información que no requerirá de la aprobación de licencias”.