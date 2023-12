Bullrich defendió la aplicación del protocolo antipiquetes

domingo 17 de diciembre de 2023 | 6:02hs.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reafirmó ayer su defensa sobre el protocolo antipiquetes, un reglamento que busca quitar la protesta social de las calles: “el que corta la calle no cobra el plan”. La titular de la cartera de Seguridad brindó declaraciones radiales y manifestó sus expectativas respecto a la nueva iniciativa en busca de mayor seguridad en la vía pública: “El primer día va a ser difícil, pero se va a hacer. Estamos decididos a hacer respetar la ley y el orden, generan libertad y la libertad genera progreso. Lo único que hemos hecho con este protocolo es justamente ordenar y que las personas sepan qué consecuencias van a tener si cortan la calle”.



“El presidente de la Nación (Javier Milei) lo dijo clarito el día de la asunción, el que corta no cobra el plan. El que no corta va a cobrar el plan, es una situación en la que lo que se busca es orden”, dijo en relación a los beneficiarios que se manifiesten en las calles durante las próximas semanas. Indicó también que las organizaciones que estacionen ilegalmente colectivos o combis en la vía pública “van a tener consecuencias legales y penales” y agregó: “Las va a decidir los jueces y fiscales de acuerdo a las circunstancias”. En esta misma línea, Bullrich aseguró que también estarán en infracción aquellas organizaciones que se movilicen en colectivos escolares: “Un micro escolar no está autorizado a llevar personas mayores”, explicó.



“Para la mano Milei”

La Asociación Madres de Plaza de Mayo manifestó ayer su repudio al protocolo sobre las protestas que anunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por considerarlo “violento, inconstitucional y fascista” y advirtió que se trata de un conjunto de directivas que violan “las garantías mínimas que distinguen a un sistema democrático de una dictadura”.



En un comunicado titulado “Pará la mano, Milei”, la entidad repudió el protocolo anunciado por la ministra y sostuvo que recuerda al “comunicado N° 1 de la Junta Militar del 24 de marzo de 1976”.