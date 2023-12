Discuten las retenciones del 15% para las exportaciones

domingo 17 de diciembre de 2023 | 6:02hs.

El gobierno nacional, a través de la Secretaría de Bioeconomía, a cargo de Fernando Vilella, volverá a reunirse la próxima semana con representantes de la Mesa de Enlace Agropecuaria, afirmaron ayer los presidentes de Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, y de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani. El objetivo de este nuevo encuentro será repasar algunos puntos tratados en la primera reunión del pasado jueves con Vilella, quien manifestó a los productores la intención de elevar las retenciones hasta un 15% para el conjunto de los complejos exportadores, entre ellos los del agro.



“El lunes (mañana) nos vamos a volver a reunir, tenemos que coordinarlo este fin de semana, para mostrar que no es un capricho del sector agropecuario que dice ‘no’ a las retenciones, sino que hay situaciones, actividades, producciones, que no resisten que se les toque un número de eso porque no lo van a poder pagar”, subrayó Pino ayer por la mañana en Radio La Red.



Por su parte, Castagnani, en diálogo con FM Milenium, remarcó: “Seguramente esta semana nos vamos a volver a reunir para ir viendo qué se puede revertir, cambiar, para lograr confianza, que es muy necesaria para andar en conjunto y tratar de poder salir de esta situación”.



Pino puntualizó que el mensaje transmitido por Vilella “no es el que más le gustó a la Mesa de Enlace porque hay una idea de, ante esta crisis y esta emergencia, aumentar derechos de exportación en algunas actividades que no las tenían o las tenían disminuidas”.



En este sentido, detalló que la propuesta es que el sector “va a tributar el 15% de retenciones”, tras lo cual recordó que el agro “viene tributando retenciones desde 2001, 2002, por U$S 200.000 millones”.



Asimismo, el titular de SRA indicó que tanto el Ministerio de Economía como Vilella explicaron que “todas estas medidas son temporales, que tienen una fecha de inicio y una fecha de cierre”. Hasta comentó que “alguno de los funcionarios de Economía dijo: ‘Por ahí equilibrar los números nos va a llevar quizás hasta un año’”, dijo.



No obstante, Pino consideró “un acto realmente muy bueno” el haberse sentado en una mesa con el nuevo equipo a cargo del área a 48 horas de haber asumido. “Conozco al presidente (Javier Milei) y me ha dicho en más de una oportunidad que su intención es que todo derecho de exportación, retenciones, impuestos o intervención y demás no están en su gen, no están en su cabeza, pero el tema es cuándo lo va a poder aplicar”, añadió.