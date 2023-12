Bullrich anunció protocolo contra los piquetes y prometió sanciones

viernes 15 de diciembre de 2023 | 6:05hs.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió ayer que “si se toma la calle va a haber consecuencias”, al presentar “un protocolo para el mantenimiento del orden público” que incluye la identificación de quienes corten arterias, la aplicación de las leyes que contemplan hasta penas de prisión y el cobro de los gastos que demande la intervención de las fuerzas de seguridad a las organizaciones que violen la normativa.



Bullrich anunció que “las cuatro fuerzas federales” podrán intervenir “si hay un delito flagrante” durante las manifestaciones en la vía pública.



“Las cuatro fuerzas federales y el Servicio Penitenciario Federal van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales. La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple”, dijo Bullrich durante una presentación ante la prensa en la sede de la cartera de Seguridad, en Gelly y Obes 2289, en el barrio porteño de Recoleta.



La funcionaria indicó que “si hay un delito flagrante” las fuerzas federales podrán intervenir “de manera inmediata” de acuerdo con “los códigos procesales vigentes” y que utilizarán “la mínima fuerza necesaria y suficiente”, la cual será “graduada en proporción a la resistencia” que se oponga.



“Serán determinados los delitos hasta una nueva ley que se va a presentar a corto plazo de acuerdo al artículo 194 del Código Penal”, agregó.



Ese artículo establece que “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.



Bullrich remarcó que el gobierno tiene “una decisión tomada” de que “la forma de pedir o buscar un beneficio social” ya no es “por la vía del corte”.



“Sepan que si se toma la calle va a haber consecuencias. Vamos a ordenar el país para que la gente pueda vivir en paz”, señaló.



En ese sentido, la ministra recalcó que las fuerzas federales “van a actuar hasta que quede totalmente liberado el espacio de circulación” y que “si se corta la vía principal, se libera la vía principal” sin importar que exista “una vía alternativa”.



“Serán identificados los autores, cómplices e instigadores de este tipo de delitos”, añadió, y resaltó que “se van a identificar a los conductores y a los vehículos utilizados”.



Respuesta a reacción piquetera

Este nuevo protocolo se conoció luego de que la conducción nacional de las organizaciones de izquierda nucleadas en la Unidad Piquetera (UP) confirmara esta semana que el próximo miércoles realizarán un “paro activo” en la Plaza de Mayo, como respuesta a “los anuncios” del ministro de Economía, Nicolás Caputo.



La jornada de protesta coincidirá con el 22° aniversario de las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001 cuando el gobierno de Fernando de la Rúa reprimió una protesta social, que culminó con 38 muertos y finalmente la renuncia del exmandatario radical.

“Los costos, a las organizaciones”

“Por todos los costos vinculados a los operativos de seguridad, se les enviará la factura las organizaciones o a los individuos responsables. El Estado no va a pagar por el uso de las fuerzas de seguridad. Tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos. En caso de tratarse de extranjeros con residencia provisoria, se mandará la información a la Dirección Nacional de Migraciones”, dijo Bullrich.



“Hemos vivido muchos años bajo un desorden total y absoluto, que ha hecho que la gente no haya podido llegar a sus trabajos, pierden horas de trabajo, presentismos, hay problemas con ambulancias que no llegan a tiempo; es hora de terminar con esta metodología que lo que hace es generar desorden absoluto”, agregó.

Piqueteros respondieron y confirmaron marcha

“La marcha del 20 de diciembre se va a hacer”, reafirmaron dirigentes de Unidad Piquetera y el Frente de Izquierda, luego de la conferencia de prensa de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la que informó el nuevo protocolo para impedir los cortes de calle.



“Se van a movilizar 50 mil personas”, le retrucó a la funcionaria Eduardo Belliboni, el dirigente del Polo Obrero, que junto a los legisladores del Frente de Izquierda, Gabriel Solano y Vanina Biassi, convocaron a otra conferencia de prensa, dos horas después que Bullrich, para rechazar la disposición de la cartera de seguridad.



Los referentes de izquierda calificaron como “ilegal” el anuncio de Bullrich respecto de la aplicación del nuevo protocolo, y defendieron los mandatos constitucionales que resguardan el derecho a la protesta. “Acá cambió un gobierno, no un régimen político”, agregaron.



Un par de horas antes, la ministra de Seguridad había explicado en detalle cómo organizaría el gobierno nacional a las fuerzas de Seguridad para impedir los piquetes. Para ello, la cartera ideó un plan coordinado entre la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario Federal, más las policías locales, a fin de “blindar” la calle.



Bullrich informó incluso que habrá tareas preventivas en estaciones de trenes y otras vías de transporte para evitar que los piqueteros se reúnan.



Todas esas medidas fueron calificadas como ilegales por los dirigentes de Izquierda. “Está atropellando la ley, la ministra se ha colocado en la ilegalidad, violando la Constitución”, afirmó Solano, exprecandidato a presidente que actualmente se desempeña como legislador en la Ciudad de Buenos Aires.



Tanto Solano, como Biassi -diputada nacional- y Belliboni, coincidieron en asociar el protocolo de seguridad anunciado como un complemento del paquete de medias que comunicó el ministro de Economía, Luis Caputo, el martes. Esas definiciones fueron tildadas como “un plan de guerra contra el pueblo”, por los tres referentes de izquierda.