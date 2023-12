En el Pediátrico atienden más de dos casos mensuales por miasis en ojos

jueves 14 de diciembre de 2023 | 2:30hs.

Con el aumento de las altas temperaturas y la constante humedad, aparecen casos de niños con miasis en los ojos. Desde el Hospital Pediátrico Fernando Barreyro comentaron que de octubre a febrero atienden dos chicos al mes o más con las mismas características.



En este sentido, las oftalmólogas María Fernanda Corsi y Teresa Peñalva explicaron que mayormente los niños provienen de la periferia y zonas rurales.



“Las edades de los chicos varían, atendemos niños, adolescentes e incluso algunos bebés que tenemos que extraer la ura del párpado o del conducto lagrimal. Hemos atendido a muchos bebés chiquitos de tres meses y de alrededor de dos añitos”, contó Corsi.



A su vez, detalló que es una mosca verde la que transmite la larva y se manifiesta como un orzuelo, razón por la cual muchos tardan en darse cuenta del ser vivo subcutáneo. En tanto, los profesionales administran un tratamiento según la edad y el paciente y si al cabo de unos días no mejora se realiza una derivación al Barreyro donde el equipo de oftalmología realiza la extracción.



“Nosotros nos encontramos con ese opérculo donde respira la ura que ya está hecha larva. Al principio la mosca deposita el huevo que lo transmite y al entrar el huevito, con el tiempo se transforma en larva. A veces ya está con un tamaño prácticamente grande que si se cae en el suelo, se transforma en mosca y ahí se empieza a reproducir nuevamente todo el ciclo”, puntualizó la profesional de pediatría.



La mosca busca un huésped que generalmente suele ser un animal o en este caso, un niño cuando está quieto o al aire libre. Según mencionó la especialista, una sola mosca puede depositar larvas subcutáneas en varias partes del cuerpo y ya atendieron a niños con más de una ura.



Estas pueden instalarse en la cabeza,en la pierna, en los brazos y es frecuente que los padres ya lleguen al médico porque ven la larva.



“Los papás nos dicen que vieron una ura entonces facilita más el diagnóstico. Cómo hay gente que vive a las afueras o en el campo y te cuentan de que asoma, que sube y baja porque necesita respirar esa larva para poder vivir en el párpado. Generalmente van a quirófano y lo sacamos y si no, buscamos otros métodos de extracción con una pincita pero lo más importante es saber que existe y que es importante en esta época del año tener ese cuidado”, resaltó la oftalmóloga.



La recomendación profesional es evitar mosquitos y hacer hincapié en la higiene ambiental. “En varias ocasiones, al dejar la ropa secándose afuera, la mosca deposita su huevo, se le pone la ropa al bebé y por el mismo calor se impregna al bebé ya sea porque se toca o se rasca porque pica y es ahí donde se puede originar la ura. Pero lo fundamental es la higiene y evitar que haya moscas”, cerró Corsi.



Veterinaria

Por su parte, la veterinaria especialista en clínica médica Lorena Techeira sostuvo que la época de mayor reproducción de estas larvas suele ser durante la primavera y el verano, pero por el constante calor y humedad, surgen casos en cualquier estación.



“En invierno también hubo muchos días de calor, con humedad y temperaturas de más de 25 grados, una presión atmosférica ideal para que estos ectoparásitos se propaguen. Este tipo de moscas se alimentan de tejidos, de pelos, de cosas en mal estado, entonces la proliferación es abundante en toda nuestra zona, porque el clima ayuda un montón a que se incremente la cantidad de moscas”.

Asimismo, resaltó que atiende a perros y gatos con miasis e incluso otros animales como el conejo. Ante eso, recomendó que es fundamental la prevención ya que hay pipetas, spray y otros productos para evitar que el animal tenga uras. Además, existen medicamentos como cura bicheras, pastillas, cremas, cicatrizantes y más, para aquellas mascotas que ya tienen la miasis instalada.



Según resaltó la veterinaria, existen varias alternativas de tratamiento y no solamente para la miasis, sino para curar la infección y la inflamación que producen en la piel.



Prevención

“Se puede prevenir realizando fumigaciones con piretroides y organofosforados, teniendo siempre cuidado de usar máscaras protectoras, guantes, antiojeras para que el producto de fumigación no vaya por la piel de la persona ni lastime las mucosas de la vista. Se hace cada 20 días, no solamente para matar moscas sino insectos en general, también para prevenir mosquitos que contagian un montón de enfermedades a nuestros animales”, aconsejó.



En la misma línea, apuntó a que si hay criaderos de gallinas, caballos o vacas, la materia fecal acumulada y la orina también son atractivos para las moscas. En estos casos también se recomiendan fumigaciones “porque es un problema sanitario porque no está afectando solamente a los animales sino también a las personas, por eso hay que tomar conciencia y prevenir”.



Precisamente, la mosca de la ura se llama Dermatobia hominis y produce tipo un forúnculo que es como un grano con una abertura donde se alojan todos los huevitos de mosca y se alimentan de tejidos vivos donde hay una herida, lesión y secreciones.



“La ura propiamente dicha no es la que deposita los huevos sino que se posa sobre otra mosca en donde deja los huevos en la panza de esa mosca -que es la mosca común- y esa es la que pone los huevos sobre el hospedador que puede ser animal o persona. En el caso de perros en esta época hay un montón, tengo pacientes con miasis -que son las bicheras- en la zona del lomo y en la zona genital”, agregó Techeira.



Según agregó la especialista, estas larvas hacen forúnculos y el perro no puede sacar el ser vivo que está bajo su piel. A veces el tutor responsable no se da cuenta porque durante los primeros días la apertura no emana olor pero a medida que el tejido se va necrosando hay sí siente un olor característico de la miasis.



“Lo traen a la veterinaria y en la revisión médica vemos que sí que hay miasis por heridas, a veces hay animales que se orinan encima y simplemente con eso -ya que la orina irrita el tejido- produce una zona de herida o inflamación y las moscas vienen y empieza el ciclo de vuelta”, concluyó la veterinaria.

Consultas por accidentes domésticos

En los últimos tiempos, las consultas oftalmológicas pediátricas están en alza por traumatismos y lesiones oculares. En este contexto, oftalmólogas del Barreyro habían comentado que esos eventos ocurren con frecuencia mientras los niños juegan. A través de pelotazos o golpes al aire libre, con objetos punzantes como tijeras, con plantas y a veces, cuando se acercan al cortador de pasto y les vuela algo.



“La mayor complicación que puede traer un golpe puede ser desde una úlcera corneal cuando se trata de una herida abierta, puede infectarse el globo ocular y en casos extremos puede ocasionar la pérdida del ojo”, explicó esa vez la oftalmóloga Fernanda Corsi.



Ante eso, especialistas instan a que se consulte al médico pediatra más cercano rápidamente, ya que a medida que pasa el tiempo la herida o golpe, puede acarrear mayores complicaciones. Dependiendo la gravedad del globo ocular, el niño será derivado al Servicio de Oftalmología.