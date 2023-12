El Senado definió autoridades en la primera sesión de Villarruel

jueves 14 de diciembre de 2023 | 6:02hs.

El senador nacional de La Libertad Avanza por San Luis, Bartolomé Abdala, fue elegido ayer presidente provisional del Senado con el apoyo de la mayoría de las bancadas opositoras, a excepción del Frente de Todos, en una sesión especial en la que además se resolvió al resto de las autoridades del cuerpo, así como de las secretarías Parlamentaria y Administrativa.



Una mayoría de 39 legisladores, sobre 72, apoyó la designación de Abdala, de la radical santafesina Carolina Losada como vicepresidenta primera y de la cordobesa peronista disidente Alejandra Vigo como vicepresidenta segunda.



La vicepresidencia del cuerpo se reservó para el Frente de Todos que, desde el inicio, denunció que la sesión era inconstitucional.



Además, La Libertad Avanza también obtuvo el respaldo para elegir a los secretarios Parlamentario y Administrativo, así como las subsecretarías.



En oposición

Dos senadores de Unión por la Patria, José Mayans y Juliana Di Tullio, tomaron la palabra en el inicio de la jornada y marcaron la cancha. El formoseño se dirigió a Villarruel remarcando que Javier Milei rompió el protocolo en su asunción y que cometió “una falta de respeto a su figura como presidenta del cuerpo” del Senado al desplazarla de su discurso y aseguró que su bloque se abstuvo de participar de la sesión al calificarla como “absolutamente ilegal, ilegítima e inconstitucional con una resolución tratando de determinar cómo va a trabajar el Parlamento sin la participación de lo que vendría a ser la primera minoría”, en referencia al peronismo.



A su turno, Di Tullio ratificó sus coincidencias con Mayans y dijo que “estamos en receso, está sesión no debería existir” y apuntó contra un acuerdo entre Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza para generar una “prepotencia del número”. “Podemos entender que existe una cuestión coyuntural pero esto es violentar a la Constitución”, dijo. “Esta es una reunión, no es una sesión”, opinó y citó a Milei: “Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”.



Tope al kirchnerismo

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, defendió la decisión de La Libertad Avanza (LLA) y del resto de los bloques del Senado, a excepción del Frente de Todos, de elegir a las autoridades del cuerpo, así como de establecer una proporcionalidad en las comisiones que deja al kirchnerismo como minoría.



“Lo que logramos hoy fue ponerle un tope al kirchnerismo. Hasta acá llegaron, señores. Tenemos que legislar y hacer que la Argentina sea un lugar para todos y no sólo para los amigos”, sostuvo Villarruel al finalizar la sesión especial en la que el mileísta Bartolomé Abdala fue elegido presidente provisional del Senado.



La vicepresidenta rechazó las acusaciones del Frente de Todos, que consideró “inconstitucional” la sesión y dijo que “inconstitucional es no trabajar y no constituir las autoridades del Senado”.



“El kirchnerismo intentó imponernos el presidente provisional, los secretarios y dinamitar los primeros días del gobierno de Javier Milei. Nosotros le pusimos freno con un espacio que integran todos los que quieren defender la Constitución y no quieren imponer por la fuerza sus decisiones como hicieron a lo largo de los últimos años”, enumeró Villarruel.



Además, explicó que “se estipuló que todos los espacios estén representados” en las comisiones y cuestionó que “el kirchnerismo se acostumbró a que esta casa era de ellos y esta casa es de todas las provincias”. Villarruel defendió las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, a las que calificó como “de urgencia”.

Paoltroni lamentó no ser elegido

El senador de La Libertad Avanza (LLA) por Formosa, Francisco Paoltroni, se quejó ayer por no haber sido elegido presidente provisional del Senado y advirtió “el que las hace las paga”, durante la sesión especial en la que su compañero de bancada, el puntano Bartolomé Abdala, fue el elegido para el puesto. Paoltroni había sido mencionado oficialmente para ocupar la Presidencia Provisional de la Cámara.



Sin embargo, unos días después denunció un acuerdo entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y el jefe del interbloque del Frente de Todos, José Mayans, para correrlo de ese lugar. Ayer con el voto afirmativo de 39 senadores y la abstención del kirchnerismo, Abdala fue elegido como presidente provisional.



“Como saben ustedes, estaba postulado por el señor presidente como presidente provisional del Senado, así que para mí es un triste comienzo”, declaró Paoltroni en el recinto.



“Esta banca es de la provincia de Formosa y me debo a los formoseños. Del autoritarismo vengo y lo padezco junto con el pueblo de Formosa. Voy a votar de aquí en adelante fiel a mis principios”, adelantó.