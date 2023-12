La COP28 cerró con acuerdo histórico por el cambio climático

jueves 14 de diciembre de 2023 | 6:02hs.

La COP28 sobre cambio climático en Dubai cerró ayer con un acuerdo histórico al mencionar la necesidad de una “transición” para dejar atrás los combustibles fósiles, principales causantes del calentamiento global, una medida que fue celebrada por los países desarrollados y cuestionada por insuficiente por algunas naciones en desarrollo.



A casi 30 años de la primera Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), es la primera vez que se nombraron los combustibles fósiles en un texto final.



Hasta ahora se había hablado de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), pero siempre evitando mencionar los hidrocarburos, causantes del 80% de los gases que se emiten a la atmósfera y calientan el planeta.



El país elegido para la cita, Emiratos Árabes Unidos (EAU), séptimo productor mundial de petróleo y cuyos ingresos dependen en un 30% de su exportación, despertaron dudas sobre la posibilidad de que los combustibles fósiles fueran mencionados.



El presidente de la COP28, el ministro de Industria emiratí, Sultan Ahmed al Jaber, es también el presidente de la compañía nacional de petróleo, Adnoc, y su credibilidad fue puesta en duda en los últimos meses, con denuncias de haber usado su posición para promover los intereses petroleros de EAU.



Se trata de una decisión “histórica para acelerar la acción climática”, declaró Al Jaber, ante el pleno de la COP28, que debía terminar ayer, pero se extendió ante la falta de acuerdo en torno al borrador presentado el lunes por la presidencia, que no conformaba a nadie.



Dicho borrador planteaba dos opciones: “eliminar progresivamente” el uso de energías fósiles, algo rechazado por un grupo liderado por Arabia Saudita; o “reducirlo” gradualmente.



Postergado el final, el acuerdo llegó finalmente ayer por la mañana, con un llamado a hacer una “transición” para dejar atrás los combustibles fósiles a fin de lograr la neutralidad de carbono (emitir lo mismo que se captura) en 2050.



Para el secretario ejecutivo de ONU Clima, Simon Stiell, el resultado de las deliberaciones representa “el principio del fin” del uso de energías no renovables y, si bien admitió que “no se ha pasado página de la era de los combustibles fósiles”, aclaró que el acuerdo es un “piso” y no un “techo”.



En su discurso de clausura, Stiell aseguró que las iniciativas anunciadas “son un salvavidas para la acción climática, no una línea de meta” y ahora “todos los gobiernos y empresas deben convertir estos compromisos en resultados de economía real, sin demora”.



Por su parte, el enviado presidencial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, celebró el acuerdo y animó a los delegados presentes en la COP28 a “sentirse bien” por la declaración final de la cumbre. “Todos aquí deberían sentirse bien (...) Estoy asombrado por el espíritu de cooperación que ha unido a todos”, afirmó el exsecretario de Estado norteamericano.