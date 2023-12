La quita de subsidios al transporte y la energía comenzaría a regir desde el 1 de enero

miércoles 13 de diciembre de 2023 | 8:58hs.

Luego de que el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, anunciara este martes diez medidas que implicarán un fuerte ajuste, este miércoles por la mañana el vocero presidencial, Manuel Adorni, encabezó una conferencia de prensa en la anunció que la reducción de los subsidios a las tarifas se hará a partir del 1 de enero del año próximo.

Otra vez, Adorni trazó un duro panorama sobre la situación de la Argentina y dijo que no es un “paciente con dolor de muelas” sino “en terapia intensiva a punto de morirse”. Entonces sobre eso acotó: “No estamos dispuestos a que ese paciente se muera, eso significa que la pobreza no va a tener límite, niveles nunca vistos en la Argentina, y no estamos dispuestos. No estamos dispuestos tampoco a seguir atacando las consecuencias de lo que hicimos mal porque estamos decididos a hacer las cosas bien. Ayer fue el puntapié inicial”, marcó.

También adelantó que en las próximas semanas se va a conocer el “plan de reformas estructurales”. Las medidas no son las que soñamos ni las que pensamos y seguramente nos hubiese encantado que los tiempos fueran otros, pero hace 72 horas que el presidente es Javier Milei”. Además, aclaró que el Banco Central “no es más un amigo” del Gobierno y que no va a financiar “un solo peso” del Tesoro.