Del respaldo al rechazo entre las reacciones al paquete de ajuste

miércoles 13 de diciembre de 2023 | 9:45hs.

Tras el demorado anuncio del paquete de medidas económicas, fueron varias las entidades que manifestaron sus impresiones sobre las primeras medidas del gobierno de Javier Milei. Sobre estas también trascendió ayer que hubo retoques de último momento, así como consultas constantes a variados economistas y juristas. Por caso ayer en la Casa Rosada se contó con la participación de Federico Sturzenegger y de Rodolfo Barra. El Fondo Monetario Internacional fue una de las primeras entidades en respaldar ayer las “decisivas” y “audaces” medidas económicas del gobierno de Javier Milei y dijo que son “un paso importante” que apuntan a mejorar “significativamente” las finanzas y que “contribuirán a estabilizar la economía”.

La directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, publicó un tuit en el que daba la “bienvenida” a las “decisivas” medidas del gobierno de Milei y su equipo económico. Y dijo que son “un paso importante” para enfrentar “los desafíos económicos de Argentina” y un “para restaurar la estabilidad y reconstruir el potencial económico del país”. Además, en un comunicado, la portavoz del Comunicaciones del organismo, Julie Kozack, expresó: “El personal técnico del FMI respalda las medidas” anunciadas por el nuevo ministro de Economía, Luis Caputo.

Y agregó: “Estas audaces acciones iniciales apuntan a mejorar significativamente las finanzas públicas de una manera que proteja a los más vulnerables de la sociedad y a fortalecer el régimen cambiario. Su aplicación decidida contribuirá a estabilizar la economía y a sentar las bases de un crecimiento más sostenible y liderado por el sector privado”. “El personal del FMI y las nuevas autoridades argentinas trabajarán con celeridad en el período que se avecina. Tras los graves reveses en política económica de los últimos meses, este nuevo paquete de medidas constituye una buena base para proseguir las discusiones encaminadas a reconducir el actual programa respaldado por el Fondo”, agregó.

Las principales medidas anunciadas por Caputo van en sentido de lo que viene pidiendo el Fondo hace tiempo, incluso son mucho más radicales de lo que se planteaba en las últimas negociaciones: devaluación y un camino hacia la unificación cambiaria; fuerte ajuste del gasto; eliminación de los subsidios al transporte y energía y reducción de las transferencias a las provincias.

Rechazo de constructores

Por su parte, los que peor la están pasando tras los anuncios son los empresarios vinculados a la obra pública y la construcción. Ellos se sienten los más perjudicados y se han “pintado la cara” para ofrecer algún tipo de resistencia al freno de las obras nuevas y la interrupción de los procesos donde los trabajos aún no se han iniciado. Gustavo Weiss, titular de la Cámara de la Construcción, explicó que “existen contratos con distintos niveles de ejecución y nos anticipan que no hay plata. En el mundo la inversión privada no supera el 7% del total. La infraestructura la hace el Estado ya que no es negocio para los particulares”

Apoyo desde el campo

Los dirigentes de las 4 entidades de la mesa de enlace (CRA, SRA, FAA y Coninagro) avalaron los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo, quien ayer anunció una salto del 100% del tipo de cambio oficial mayorista, que pasará de $400 a $800, junto a un fuerte ajuste fiscal. La medida apunta a reducir la brecha cambiaria, uno de los principales reclamos del campo, e incentivar así una mayor liquidación de las exportaciones. A su vez, se subirá el Impuesto País a las importaciones, lo que se traduce en un tipo de cambio implícito de $940, y las retenciones de “las exportaciones no agropecuarias”.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, destacó: “El presidente Milei, a través del paquete de medidas de emergencia, volvió a reafirmar lo que siempre nos dijo, poniendo en valor al sector, porque el campo ha sido discriminado a través de impuestos que solo pagamos los productores. El camino es la unificación del tipo de cambio y la eliminación de los derechos de exportación”.

Sube el dólar tarjeta

El “dólar tarjeta” para consumo a crédito en dólares y gastos en el exterior, valdrá desde hoy unos $1.320 tras las devaluación del tipo de cambio que activará el miércoles el Banco Central. Si bien la autoridad monetaria detallará hoy un paquete con medidas cambiarias, los datos trascendieron ayer de fuentes de Economía. “El BCRA anunciará mañana (por hoy), posterior a su reunión de directorio, las medidas relativas a política monetaria, tasa de interés y deuda, en complemento a los anuncios realizados por el Ministerio de Economía”, dijo en X la cartera que comanda Luis Caputo.

Así, según pudo saber este medio, el gobierno eliminará la percepción de Bienes Personales que se cobraba hasta hoy y sostendrá la del impuesto a las Ganancias, aunque con una percepción menor, mientras que seguirá cobrando impuesto País por esas operaciones. Los impuestos para este tipo de consumos y también para lo que se conoce cómo “dólar ahorro”, que tiene hasta el momento un tope de 200 dólares mensuales, pasarían a ser del 65%, unos 520 pesos. Esos “extra”, sumados a los 800 pesos, que es el nuevo valor del dólar oficial, generan la nueva cifra de 1.320 pesos.

En cifras

$1320

Es el valor estimado desde hoy para el dólar tarjeta. Se anunció que el BCRA dará más detalles sobre la política cambiaria nacional.



Subirían jubilaciones por decreto



Dentro del plan de medidas que el Ministerio de Economía lanzó para lograr el equilibrio fiscal, el gobierno busca modificar la actual fórmula de movilidad que actualiza las jubilaciones y otras prestaciones sociales cada tres meses y reemplazarla por un esquema de aumentos por decreto. Las propuestas del ministerio de Economía deberá ser enviada al Congreso, ya que la fórmula de movilidad se rige por ley. La postura del gobierno es que el mecanismo de actualización vigente no permite alcanzar la estabilidad de las cuentas públicas y por tal motivo debe modificarse por incrementos aleatorios, dictados por el Poder Ejecutivo en base a su propio criterio y no a una fórmula prevista por ley. La Ley de Movilidad Previsional que determina los ajustes de los haberes, establece un porcentaje de incremento trimestral, determinado por la variación de un índice que surge de sumar 50% del aumento trimestral de la recaudación de la Anses por beneficiario y 50% de la variación de los salarios. Para este último ítem, se toma el mayor valor entre el Ripte (Remuneración Imponible para el Trabajador Estable) y el índice general de salarios del Indec. En la actualidad, la fórmula se aplica para el ajuste de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y otros beneficios sociales gestionados a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).



Reunión de urgencia en la CGT



La CGT se reunirá de urgencia hoy para analizar los anuncios efectuados por el ministro de Economía, Luis Caputo, pero ya se perfila el primer conflicto del sindicalismo con el gobierno de Javier Milei: el rechazo de la dirigencia gremial es unánime, según consultas hechas por Infobae. “Un tsunami total en lo social y algo parecido en los aspectos financieros y económicos”, fue la opinión del líder de la Uocra y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez, quien representa una actividad que quedará afectada por la paralización de la obra pública. El sindicalista anticipó que la CGT sumará a sus asesores económicos al encuentro para “evaluar la letra chica de los anuncios y tener una hoja de ruta con lecturas claras y contundentes” porque “todo es impreciso, aunque muy preocupante”. “Hay que ver la reacción de la sociedad”, dijo. “Durísimo el ajuste”, agregó el líder de la Unión de Trabajadores Gastronómicos, Luis Barrionuevo, poco después de los anuncios.