Gobierno israelí confirmó rendiciones masivas de combatientes de Hamás

lunes 11 de diciembre de 2023 | 6:02hs.

Los palestinos resisten al conflicto que no da tregua en Gaza; el bombardeo israelí deja ver una cruda realidad. Foto: AP

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, instó ayer a los milicianos del terrorista Hamás a entregar las armas en vez de morir por su líder Yahya Sinwar, quien según las autoridades israelíes se encuentra en la Franja de Gaza.



“Les digo a los terroristas de Hamás: se acabó. No mueran por Sinwar”, dijo Netanyahu según un comunicado difundido por su oficina, en el que asegura que “ha llegado “el principio del fin” del grupo islamista y que “en los últimos días, decenas de terroristas de Hamas se han rendido”.



Netanyahu insistió en que los combates en Gaza continúan “con toda su fuerza” y que “la justicia está de nuestro lado”, ya que Israel está “unido como pueblo y como país, y no hay fuerza que pueda impedirnos hacer lo correcto”.



“La guerra continúa aún con más fuerza e intensidad en el norte de Gaza y en el sur, para lograr todos sus objetivos: la eliminación de Hamás, el regreso de todos nuestros secuestrados y la promesa de que Gaza nunca más será una amenaza a Israel”, apuntó.



El primer ministro también prometió la rápida reconstrucción de las comunidades colindantes a la Franja que quedaron arrasadas por Hamás en su ataque del pasado 7 de octubre, con inversiones en agricultura, educación, empleo, bienestar y asistencia a los evacuados.



“Estamos comprometidos no sólo con la restauración de las comunidades, los moshavs y los kibutz, sino también con el objetivo de lograr que prosperen y florezcan para las generaciones venideras para superar lo que pasó”, agregó el primer ministro.



Por otra parte, el grupo terrorista advirtió que ninguno de los rehenes secuestrados el 7 de octubre y todavía retenidos en la Franja de Gaza saldrá del territorio “vivo” sin una negociación.



“Ni el enemigo fascista y su arrogante dirigencia, ni sus partidarios, podrán recuperar vivos a sus prisioneros sin un intercambio y una negociación, y sin cumplir las exigencias de la resistencia”, declaró Abu Obeida, portavoz del brazo armado de Hamás, en televisión.



Tras la tregua que permitió la liberación de más de 100 rehenes, todavía queda un centenar de secuestrados en la Franja, según números del gobierno israelí.



Agradecimiento a Biden

Por otra parte, Netanyahu agradeció ayer al presidente Joe Biden el veto de Estados Unidos a una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que instaba a un alto el fuego en la Franja de Gaza, así como la aprobación del envío urgente de unos 14 mil proyectiles de artillería a Israel.



“El cargamento ya está aquí, con municiones importantes para continuar con la guerra. Agradezco al presidente Biden, con quien hablé el otro día también sobre el hecho de que Estados Unidos se posicionó de manera correcta y justa en el Consejo de Seguridad y, por supuesto, también sobre la asistencia material que brinda a las Fuerzas de Defensa de Israel”, afirmó Netanyahu al inicio de su reunión con su gabinete de gobierno.



El primer ministro israelí también habló por teléfono durante el fin de semana con los líderes de Francia y Alemania, Emmanuel Macron y Olaf Scholz, respectivamente.



“No se puede apoyar la eliminación de Hamás por un lado y, por el otro, presionarnos para que pongamos fin a la guerra”, les dijo Netanyahu, según la versión trasladada ayer a sus ministros.

Siguen las manifestaciones en apoyo a Palestina

Las manifestaciones pro-palestinas se continúan generando en distintos puntos del mundo. Ayer el centro de Berlín convocó a unas 2.500 personas, según la policía.



El ataque de Hamás el 7 de octubre dejó unas 1.200 muertos, la mayoría de ellos civiles, y 240 de rehenes, entre ellos, una veintena de argentinos.



Los bombardeos de represalia y la ofensiva terrestre de Israel contra Hamas en el territorio palestino de la Franja de Gaza dejaron por su parte casi 18 mil muertos, según el último balance del Ministerio de Salud del territorio, controlado por los islamistas.



En paralelo, varios miles de personas se manifestaron contra el antisemitismo y el racismo en la capital de Alemania donde aumentaron los incidentes desde el inicio de la guerra en la Franja entre Israel y el movimiento islamista Hamás.



A pesar de la lluvia, unas 3.200 personas participaron en la marcha en el centro de la ciudad, según una portavoz de la policía.



Las personas se movilizaron detrás de una bandera con la consigna “Nunca más es ahora - Alemania se levanta”.



El antisemitismo se convirtió en un “lugar común” en la sociedad, dijo Josef Schuster, presidente del Consejo Central de Judíos en Alemania, a la multitud que participó en la manifestación. “A veces no reconozco a este país”, dijo.



Alemania registró cientos de delitos penales relacionados con la guerra de Gaza desde que el conflicto fue desencadenado por el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre pasado.



Se registró en particular un número creciente de incidentes antisemitas, incluido el ataque en octubre a una sinagoga de Berlín con cócteles molotov.



“Cuando hablo hebreo en la calle, siempre me doy la vuelta para ver quién está cerca”, dijo Nadine Meshulam, una israelí que vive en Berlín, durante la manifestación.



El acto contó con un amplio apoyo, entre ellos del presidente del Parlamento alemán, Bärbel Bas.

La OMS aprobó una resolución pidiendo ayuda para Gaza

El consejo ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó ayer por consenso una resolución para luchar contra el empeoramiento de la situación en materia de salud en la Franja de Gaza, territorio golpeado por la guerra entre Israel y Hamás.



Después de que el Consejo de Seguridad de la ONU se negara a pedir un alto el fuego humanitario inmediato, tras el veto de Estados Unidos, los 34 países del consejo ejecutivo de la OMS adoptaron una resolución que exige el “paso inmediato, continuo y sin trabas de ayuda humanitaria” a Gaza.



El documento “exhorta a todas las partes a cumplir sus obligaciones en virtud del derecho internacional para garantizar, en la mayor medida posible, el suministro y reposición de medicamentos y equipos médicos a la población civil”.



La resolución, propuesta por Afganistán, Marruecos, Qatar y Yemen, pide otorgar autorizaciones de salida a los pacientes, suministrar medicamentos y material médico para los civiles, y facilitar a toda persona privada de libertad tener atención médica.



La resolución de los 34 países miembros del Consejo ejecutivo expresa la “grave preocupación” por la situación humanitaria y las “destrucciones generalizadas”, y pide protección para todos los civiles.



Aunque aceptaron la resolución, algunos países occidentales expresaron sus reservas.



El representante de Estados Unidos declaró que su país aceptaba no oponerse al consenso sobre el texto, pero que tenía “importantes reservas”, pues “lamenta la falta de equilibrio en la resolución”.



Para Canadá, es una “resolución de compromiso” que hubiera debido también denunciar el papel de Hamás en el conflicto, la toma de rehenes y “la utilización de escudos humanos”.



Australia cuestionó que la resolución no mencionó los ataque sangrientos del 7 de octubre por Hamás, que fueron “el catalizador de la devastadora situación actual”.