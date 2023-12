Redrado aconsejó adelantar las compras

domingo 10 de diciembre de 2023 | 6:02hs.

“No endeudarse, no usar la tarjeta de crédito. Vamos a tener meses inflacionarios. Cuando cobrás, comprar de inmediato las cosas necesarias en el supermercado. Y si sobran pesitos, ponerlos en plazo fijo ajustado por inflación”. Tal el consejo para los ciudadanos de Martín Redrado en vista de la alta suba de precios que se prevé para los próximos meses.



El expresidente del Banco Central (BCRA), quien en la campaña electoral respaldó la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta, dijo que es clave que el plan económico del gobierno de Javier Milei, a punto de iniciarse, sea “abarcativo e integral” de modo de poder estabilizar el tipo de cambio. “Lo primero que se necesita -dijo- es que el Banco Central deje de emitir pesos; hay que recalibrar la cantidad de pesos y dólares que hay en la economía”.



Un problema inédito, enfatizó, es que hoy el BCRA tiene reservas netas negativas de U$S 11.500 millones y es imprescindible que deje de emitir pesos para financiar al sector público. En cuanto al plan, destacó, “es importante el anuncio y después la implementación; se necesita un plan económico integral, un equipo económico solvente y luego leyes que den previsibilidad”.



El dólar y la emisión

Consultado sobre cuál debería ser el nuevo precio del dólar, el economista aclaró que no se podía responder sin tener en cuenta el conjunto de medidas. “No se puede tomar un precio solo si no sabés qué vas a hacer con la emisión, la cantidad de dólares que vas a traer, cuál es el plan con el FMI. La secuencia para mí es plan, leyes que den previsibilidad y el 5 de enero sentarse con el Fondo y postergar los pagos de capital del 2026 al 2030. Si es así, tendremos ingreso de capitales”.



En tal caso, prosiguió, “lo primero a ver es el precio de los bonos, que hoy cotizan a 25% de su valor. Si se despeja el horizonte financiero, los bonos van a aumentar su valor. Los inversores comprarían con dólares esos bonos y permitirían que la brecha cambiaria se achique”. Para achicar la brecha no es sólo necesario ajustar el dólar o el esquema cambiario, sino aplicar medidas de conjunto y creíbles.