Desmienten que Alberto haya reservado su custodia vitalicia

domingo 10 de diciembre de 2023 | 6:02hs.

A un día del recambio de gestión, el presidente Alberto Fernández oficializó ayer un decreto que le garantiza la custodia de seguridad como ex mandatario fuera del país. Así lo detalló el portal Infobae luego de que se conociera que el presidente saliente vivirá en España al finalizar su mandato hoy. La medida de protección se extendería a los exvicepresidentes y sus familiares directos.



Según Infobae el decreto 735/2023, publicado ayer en el Boletín Oficial, incorpora un cambio en las funciones del sistema de custodia y de la Casa Militar, el organismo que está a cargo de la seguridad del Presidente. Hasta ayer, la Policía Federal Argentina (PFA) custodiaba a todos los ex mandatarios en el territorio nacional, o tengan que realizar viajes puntuales.



La prerrogativa se ampliará ahora a quienes hayan ejercido alguna vez la Presidencia y la Vicepresidencia, se desplacen dentro o fuera del país, y podrán utilizar este beneficio sin un tiempo límite para su aplicación.



Con las firmas de Fernández y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, la medida modifica los objetivos de Casa Militar, al reemplazar el artículo 2 del decreto 50/2019 firmado a pocos días de comenzar su gestión. La redacción de la norma suma como misión a los funcionarios del Poder Ejecutivo que ya cumplieron mandato. “Proveer la seguridad del señor Presidente de la Nación, del Vicepresidente de la Nación, de los Ex Mandatarios y de sus familiares directos, como así también de la Casa de Gobierno, Residencia Presidencial de Olivos y otros lugares de residencia transitoria del señor Presidente de la Nación y de su familia”.



Gobierno negó cambios

El gobierno nacional informó ayer por la tarde que ante “versiones periodísticas erróneas” sobre el decreto 735/23, publicado esta mañana en el Boletín Oficial, que “no se ha modificado” la normativa vigente sobre la custodia de los exmandatarios.



“Ante las versiones periodísticas erróneas, acerca de asignarse un servicio de custodia diferente al que rige en la actualidad a los ex Presidentes de la Nación por la normativa vigente, es necesario dejar en claro que no se ha modificado ninguna de las disposiciones sobre custodia que poseen los ex mandatarios”, aseguraron en un comunicado publicado por las redes sociales de la Casa Rosada.



Además, puntualizaron que la “única modificación normativa realizada por el decreto 735/23, sólo obedece a concentrar en la Casa Militar de la Presidencia de la Nación la custodia del Presidente en ejercicio, el Vicepresidente y la de los ex mandatarios bajo la misma unidad administrativa y funcional”.

Otro problema con las bibliotecas y las fotocopias

También ayer en el Boletín Oficial se conoció otro polémico decreto que autoriza a la asociación civil Cadra a cobrarle a profesorados, bibliotecas y universidades un canon por las fotocopias o digitalizaciones que realizan para los estudiantes. Ya en septiembre pasado estaba anunciada la firma de ese decreto presidencial, pero se suspendió a último momento a causa de las fuertes protestas de varios sectores, especialmente de la Asociación de Bibliotecarios.



Las críticas se dirigen puntualmente al hecho de que Cadra podrá exigir el pago de un canon con el fin de proteger los derechos de autor por las fotocopias o digitalizaciones de libros que realizan para los estudiantes.



Cadra se formó en el año 2000, para “proteger y gestionar colectivamente los derechos de autor”. La entidad está integrada por buena parte de las editoriales del país, pero minoría de autores. A mediados de 2015, la entidad consiguió que el Rectorado de la UBA firmara un acuerdo por el que se comprometía a pagarle un canon mensual por dejar material en las fotocopiadoras de los centros de estudiantes.