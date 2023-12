Crece la tensión entre Venezuela y Guyana por la apropiación del territorio de Esequibo

domingo 10 de diciembre de 2023 | 6:02hs.

Una disputa territorial centenaria, agravada por el descubrimiento de petróleo, entre las vecinas Guyana y Venezuela está en pleno apogeo. Empapado en patrotismo, el gobierno de Venezuela está aprovechando el desencuentro para recabar apoyos antes de las elecciones presidenciales entre una población harta de una crisis que dura ya una década y ha sumido a muchos en la pobreza.



Los venezolanos aprobaron el domingo un referéndum para reclamar la soberanía sobre Esequibo, un territorio de 159.500 kilómetros cuadrados rico en minerales que representa dos terceras partes de la superficie de Guyana y está cerca de grandes yacimientos de petróleo en alta mar.



La confrontación militar parece poco probable por el momento, pero varios países se han hecho eco de la preocupación de Guyana porque su vecino occidental se anexione la región.



A continuación, algunos de los aspectos clave de la creciente disputa.



Frontera en disputa

Venezuela sostiene que fue víctima de una conspiración de robo de tierras en 1899, cuando Guyana era una colonia británica y árbitros de Reino Unido, Rusia y Estados Unidos decidieron la frontera. El gobierno estadounidense representó a Venezuela en parte porque había roto la relación diplomática con Londres. Las autoridades venezolanas sostienen que estadounidenses y europeos se aliaron para despojar al país de sus tierras. Además, sostienen que el acuerdo firmado por Venezuela, Reino Unido y la colonia de Guyana Británica en 1966 para resolver la disputa anuló de facto el arbitraje original.



Guyana afirma que el acuerdo inicial es legal y vinculante y en 2018 pidió al máximo tribunal de Naciones Unidas que se pronuncie en ese sentido, pero la decisión podría demorarse años.



El oro negro

En 2015, un consorcio liderado por ExxonMobil descubrió importantes yacimientos de petróleo frente a la costa de Esequibo, lo que despertó el interés de Venezuela, cuyo compromiso con el reclamo territorial ha fluctuado a lo largo de los años.



El consorcio comenzó a extraer petróleo en diciembre de 2019, convirtiendo a Guyana, una nación mayoritariamente agrícola, en el cuarto productor mundial de crudo en alta mar. Estas operaciones generan alrededor de 1.000 millones de dólares anuales para el empobrecido país de casi 800.000 habitantes, que ha visto como su economía se expandía casi un 60% en la primera mitad de este año.



La producción diaria actual, que ronda los 380.000 barriles, se espera que llegue a los 800.000 en los próximos años. El mes pasado, sus exportaciones de petróleo se dirigieron principalmente a Holanda y Panamá, y gran parte de éstas se reexportó después a la costa oeste de Estados Unidos, de acuerdo con S&P Global. En septiembre, Guyana abrió las pujas para otros 14 bloques petrolíferos en alta mar disponibles para exploración y desarrollo, y seis empresas presentaron ofertas. Entre ellas estaban ExxonMobil y la francesa Total Energies, que se juntó con empresas en Qatar y Malasia.



Mientas la industria petrolera de Guyana ha florecido, la venezolana se ha hundido. Venezuela tiene las mayores reservas probadas de crudo del mundo, pero su industria petrolera se ha visto afectada por años de mala gestión y por las sanciones económicas contra la empresa estatal luego de la reelección del presidente, Nicolás Maduro, en 2018, que fue considerada ampliamente como fraudulenta. La Asamblea Nacional de Venezuela no ha hecho público el texto de la ley que utilizará para tratar de aplicar los resultados del referéndum, pero una parte discutida por los legisladores el jueves prohibiría que empresas locales y extranjeras operen en el país si hacen negocios en Guyana.



Un referéndum dudoso

El gobierno sostiene que unos 10,5 millones de personas (poco más de la mitad de los llamados a votar) participaron en el referéndum del 3 de diciembre. Además, dijo que se aprobó rechazar “por todos los medios” la frontera de 1899, convertir Esequibo en un estado, conceder a los residentes la ciudadanía venezolana y rechazar la jurisdicción de la corte de la ONU sobre la disputa. Pero periodistas de The Associated Press y testigos en los centros de votación apuntaron que las largas filas habituales en las jornadas electorales en el país nunca llegaron a formarse.



En tanto, la empresa de seguridad internacional Global Guardian espera que Venezuela aumente gradualmente las tensiones y llegue a realizar maniobras navales cerca de Guyana, indicó Zev Faintuch, un analista de inteligencia de la firma. En Venezuela presentaron un mapa con la región anexada al país. Foto: AP

Naciones Unidas tiene el tema pendiente

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no tomó medidas inmediatas en una reunión de emergencia realizada el viernes a puerta cerrada a solicitud de Guyana, tras el referéndum celebrado por Venezuela para reclamar la vasta región de Esequibo que constituye una gran parte de su país vecino. Pero algunos diplomáticos dijeron que la opinión generalizada de los 15 miembros del Consejo era que el derecho internacional debe ser respetado, incluyendo el requisito de la Carta de la ONU de que todas las naciones miembro respeten la soberanía y la integridad territorial de cualquier otra nación, y que las partes respeten las órdenes de la Corte Internacional de Justicia y su papel como árbitro. Se distribuyó entre los miembros del Consejo un posible comunicado de prensa, y algunos dijeron que tenían que consultarlo con las capitales, según los diplomáticos, que hablaron bajo condición de anonimato porque las consultas eran privadas.