EEUU y Ucrania cerraron un acuerdo para aumentar la producción armamentística de Kiev

sábado 09 de diciembre de 2023 | 12:30hs.

Ucrania anunció este jueves la firma de un acuerdo de cooperación con Estados Unidos para aumentar la producción de armas en el país, luego de que la oposición republicana frenara el miércoles en el Senado un nuevo paquete de ayuda a Kiev. El acuerdo "facilitará la construcción de infraestructuras de producción en nuestro país para dotar al ejército con el armamento necesario", indicó la presidencia ucraniana en un comunicado.

De acuerdo con las autoridades ucranianas, fue alcanzado durante una conferencia de la industria de defensa para fabricantes ucranianos y estadounidenses celebrada esta semana en Washington. "Al acto asistieron unos 350 industriales y funcionarios estadounidenses, ucranianos y europeos", detalló la nota, según reprodujo la agencia de noticias AFP.

Varios grandes fabricantes occidentales de armamento, como la alemana Rheinmetall y la británica BAE Systems, ya anunciaron planes para trabajar con empresas ucranianas dentro del país. Desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, Ucrania ha dependido de las armas y municiones occidentales para resistir a las tropas de Moscú.

Pero tras casi dos años de conflicto, hay signos de un creciente desgaste en Europa y Estados Unidos para proporcionar más ayuda financiera y militar a Kiev. El miércoles, a pesar de las presiones del presidente estadounidense, Joe Biden, no se lograron los votos necesarios en el Senado para aprobar un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por el rechazo de la oposición republicana.

Los senadores republicanos bloquearon la iniciativa debido a que los demócratas se negaron a incluir en el paquete un conjunto de reformas para frenar el ingreso de inmigrantes. La Casa Blanca también advirtió que, de no aprobarse en el Congreso el paquete de ayuda, los fondos para Ucrania se agotarán antes de final de año y alertó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no se detendrá en Ucrania. "No estamos en posición de hacerle una promesa a Ucrania, considerando cómo están las cosas en el Congreso", dijo este jueves al respecto al vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, a la prensa, según la agencia Sputnik.