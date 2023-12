Susto por un fuerte sismo que sacudió a parte del país

viernes 08 de diciembre de 2023 | 6:02hs.

Un temblor de preliminar de 5,7 de magnitud fue registrado en las cercanías de Puebla a las 14.03 hora local (tiempo del centro de México), según el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el cual fue perceptible en el Valle de México, especialmente en la Ciudad de México.



En primer momento, la información preliminar señaló que la magnitud fue de 5,8, así como que el epicentro del sismo fue a 44 kilómetros al sur de la ciudad del estado de Oaxaca y tuvo una profundidad de 8,3 km.



De acuerdo al gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, el movimiento telúrico fue perceptible en varios municipios.



Además, Salomón Céspedes compartió un video en donde le reporta al jefe del ejecutivo mexicano que no hay pérdidas que lamentar ni daños materiales. “Hay saldo blanco y están haciendo recorridos al sur de Chautla”, dijo.



Previo a la información del mandatario poblano, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó en redes sociales que ya se encontraba en comunicación con Protección Civil, así como con el gobierno local de la Ciudad de México y de Puebla.



Al momento de la información del político tabasqueño, el sismo aún seguía con magnitud de 5,8; no obstante, notificó que ya habían comenzado los recorridos para descartar problemas.



México se encuentra en una zona de alta actividad geológica, que lo expone al riesgo constante de sufrir este tipo de eventos. Prueba de lo anterior fueron los sismos de 1985 y 2017, que causaron grandes daños, sin embargo, no han sido los de mayor magnitud en la historia del país, pese a ser de los más presentes en la memoria tanto de nacionales como de extranjeros.