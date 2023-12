Martín Menem fue elegido como nuevo presidente de Diputados

viernes 08 de diciembre de 2023 | 6:02hs.

La Cámara de Diputados aprobó ayer casi por unanimidad el nombramiento de Martín Menem como nuevo presidente del cuerpo.



“Que las fuerzas del cielo guíen nuestra acción”, fue la curiosa frase con la que el riojano remató su discurso, tras agradecer a quienes le permitieron desempeñar tamaña responsabilidad.



A su vez, se designó a la presidenta saliente de la Cámara Baja, Cecilia Moreau, como vicepresidenta primera, y al radical mendocino Julio Cobos como vice segundo.



En función del criterio de proporcionalidad de representación, al PRO le correspondía designar la vicepresidencia tercera, pero por desavenencias internas no fue capaz de nominar a ningún diputado para ese cargo, y mantuvo en reserva la elección.



Con esta formalidad, se dio cumplimiento a la decisión del presidente electo, Javier Milei, de consagrar al sobrino del expresidente Carlos Saúl Menem en una silla clave de la administración del poder, ya que desde allí aspiran a tejer los acuerdos políticos para allanar el camino de las leyes que envíe el Poder Ejecutivo.



Menem es también hijo de Eduardo Menem, por lo que proviene de una de las familias políticas más prominentes del país, pero recién empezó a carretear en la política institucional en 2021 cuando accedió a una banca de legislador de La Rioja en las listas de La Libertad Avanza.



El flamante presidente de Diputados es abogado, empresario y tiene 48 años. Este año compitió como candidato a gobernador de La Rioja y tuvo un desempeño aceptable con el 15% de los votos. Luego encabezó la lista de diputados nacionales de LLA y quedó primero con el 38% de los votos.



“Quiero agradecer la honrosa distinción que me confirieron mis pares”, comenzó Menem su discurso.



Luego de agradecer a sus padres y a sus hijos, reconoció a la hermana del presidente electo, Karina Milei, y a Eduardo ‘Lule’ Menem, presentes en uno de los balcones del recinto, como los “arquitectos” de la construcción política de LLA.



“Vamos a sancionar las leyes que sean necesarias a los fines de realizar las reformas para salir de esta situación que afecta especialmente a los sectores más vulnerables”, expresó.



También llamó a “regularizar y dinamizar el funcionamiento” de la Cámara y en ese sentido catalogó como “indispensable reducir los gastos”.



“Para lo cual tendremos que desmontar las estructuras que no aportan al funcionamiento de esta casa. Como ya dijo el presidente electo, no hay plata”, sentenció.



“Es la primera vez que voto a un Menem”, señaló risueño el revalidado presidente de Unión por la Patria, Germán Martínez, quien pidió que se ponga en valor el gesto que tuvo su bloque de ceder la presidencia a una fuerza política que tiene menos de 40 integrantes, siendo que UP tendrá más de 100 representantes.



Tras la designación de las autoridades de la Cámara, se originó una polémica respecto del criterio para la designación de los cargos clave en cada una de las comisiones permanentes que deberían activarse para el período de sesiones extraordinarias.

Russo y Leguizamo, a Salud y al Pami

Javier Milei continúa completando los casilleros de su gabinete de cara a su asunción el domingo. En este sentido, en las próximas horas serían anunciados los funcionarios que estarán al frente en Salud, aunque todavía está en debate si el área continuará siendo ministerio o si será reducida a Secretaría. El elegido para reemplazar a Carla Vizzotti sería el médico Mario Russo. Fue también secretario de Salud de los municipios de San Miguel, entre 2009 y 2015; y de Morón, entre 2015 y 2016, donde luego pasó a ocupar la Secretaría de Gobierno hasta 2017.



En tanto, el Pami quedaría a cargo del médico Esteban Leguizamo, quien actualmente se desempeña como Director Ejecutivo de la Unidad de Gestión Local VI de Pami en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Incertidumbre por el control de la Cámara Alta

El Senado renovó ayer un tercio de su Cuerpo y tomó jura de los 24 nuevos integrantes que entrarán en vigencia desde el domingo próximo, jornada en la que asumirá como presidente de la Nación, Javier Milei, de la Libertad Avanza, ante la Asamblea Legislativa.



La jornada en la Cámara Alta transcurrió sin inconvenientes, pero con una previa entre la vicepresidente electa y futura titular del Senado, Victoria Villarruel, con los principales jefes de la oposición no kirchnerista. De hecho, una de las primeras definiciones fue no forzar la discusión sobre la presidencia provisional ni las estratégicas secretarías administrativa y parlamentaria.



De esta manera, y sin Cristina Kirchner presente -suplió en el Ejecutivo a Alberto Fernández, de viaje oficial en Brasil por la cumbre del Mercosur-, el Senado quedó listo para una nueva etapa sin sus autoridades definidas, situación que ocurriría la semana próxima y ante la urgencia de Milei para debatir sus primeras leyes.



La sesión fue comandada por la titular provisional de la Cámara Alta, la cristinista Claudia Ledesma Abdala, y no se votó al liberal formoseño Francisco Paoltroni para dicho cargo a partir del 10 de diciembre. Bajo esa premisa, Milei asumirá sin un segundo en la línea de sucesión.



La primera, claro está, será Villarruel. Quien sí fue considerado legislador sin haber jurado fue el exministro del Interior Eduardo De Pedro, quien izó la bandera nacional al inicio del encuentro en el recinto.



Tras un homenaje al exsenador camporista Matías Rodríguez, quien murió semanas atrás en Tierra del Fuego, el pleno del Senado tomó jura de su reemplazante y de suplentes de Ignacio Torres, Alfredo Cornejo y Alberto Weretilneck, electos gobernadores de Chubut, Mendoza y Tierra del Fuego, respectivamente. Luego se dio lugar a la activación integración del renovado tercio de la Cámara Alta. Quien se quejó para la ubicación de la imagen de la Constitución en su promesa -y no de la Biblia, aunque se le solucionó a los pocos segundos- fue la peronista jujeña Carolina Moisés.