Javier Milei apura el armado de su paquete especial de leyes

jueves 07 de diciembre de 2023 | 6:02hs.

El escenario de alta volatilidad legislativa y la atomización de los bloques mayoritarios de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos viene complicando el desembarco del paquete de leyes que Javier Milei enviará el próximo lunes al Congreso de la Nación. A pesar de este panorama adverso, Martín Menem inició una ronda de contactos uno a uno con los diputados de la oposición, incluido Máximo Kirchner, mientras los legisladores nacionales de La Libertad Avanza mantenían anoche una reunión de bloque en la que podría fijarse la fecha tentativa de la primera sesión especial de la Cámara de Diputados de la era Milei.



La intención del gobierno entrante es que la primera sesión especial de extraordinarias sea el miércoles 13 o el miércoles 20 a más tardar. En eso está trabajando Martín Menem intentando lograr consensos con los demás bloques para cumplir con la burocracia legislativa. La fecha de la sesión deberá definirse en una reunión de labor parlamentaria con los demás jefes de bancadas. El problema es que todos los bloques atraviesan un proceso de descomposición.



“En el PRO está el grupo liderado por Cristian Ritondo, otro que responde a Patricia Bullrich, otro a los gobernadores y un sector más cercano a Emilio Monzó. En la UCR pasa algo similar, ya que se dividió en dos sub bloques uno a cargo de Facundo Manes y otro con Rodrigo de Loredo”, graficó ante la consulta de Ámbito una fuente de LLA al tanto de las negociaciones.



Para poder sesionar el miércoles 13 o el 20 de diciembre, habría que cumplir otro paso indispensable. La conformación de las comisiones y la designación de autoridades. Nuevamente, la dispersión legislativa en cada una de las bancadas mayoritarias complica esos acuerdos por los intereses cruzados que conviven tanto en JxC como en el peronismo. En el Frente de Todos seguiría Germán Martínez como jefe de bloque pero los gobernadores de Santa Fe, Misiones, Río Negro y Neuquén podrían armar un bloque opositor propio por afuera de la actual bancada donde conviven más de 20 diputados de La Cámpora con sectores del massismo, de los movimientos sociales y de los mandatarios provinciales, más permeables a negociar con La Libertad Avanza temas puntuales que oxigenen las arcas de sus distritos. Al tope de esa agenda figura la anulación de la eliminación del impuesto a las ganancias así como la devolución del IVA, dos impuestos coparticipables que resintieron la recaudación en las provincias.



Pero el foco de los gobernadores, tanto del PJ como de JxC, está puesto en las planillas complementarias del Presupuesto 2024 que enviará Javier Milei al Congreso. Allí figuran los fondos para la obra pública. Si bien la mayoría de las provincias ya inició un proceso de recorte de la estructura de empleados públicos, los gobernadores no están dispuestos a ceder los fondos de obra pública en el nuevo Presupuesto.



Para poder avanzar en la ley que determina los ingresos y gastos del Estado se debería constituir la Comisión de Presupuesto y Hacienda, así como el resto de las comisiones. Esas negociaciones están empantanadas hasta que se defina cuántas bancadas, sub bloques y monobloques habrá en Diputados.

Ritondo seguirá al frente del PRO

El diputado Cristian Ritondo fue confirmado ayer como presidente del bloque del PRO en la Cámara Baja con el apoyo unánime de parte de los legisladores que integran el partido. “Me han confirmado los 41 diputados como presidente del bloque”, dijo. Además, dio detalles sobre el encuentro con sus pares de la cámara. “Tuvimos diálogo de cómo es esta etapa que viene, entendiendo cuál es el rol que nos toca en esta época en el Congreso de la Nación que es colaborar con un gobierno que recién asume”, puntualizó. Respecto de las propuestas que enviará el presidente electo para reformar el Estado, entre ellas una ley “ómnibus”, Ritondo remarcó que aún no pudieron ver el proyecto pero aclaró: “Tenemos la voluntad política de acompañar las herramientas que necesita Milei para el cambio”.

Confirmados en Comunicación, BCRA e Indec

El presidente electo, Javier Milei, oficializó ayer a Belén Stettler como secretaria de Comunicación y a Santiago Bausili en el Banco Central de la República Argentina (BCRA). La mujer es oriunda de Santa Cruz y se desempeñaba en la consultora de Santiago Caputo. Tendrá a su cargo el área comunicacional, las redes sociales y la parte administrativa de esos sectores.



Por su parte, Bausili tiene una tarea clara: continuar desde lo monetario la política fiscal que lleve adelante Luis Caputo en el Ministerio de Economía para bajar la inflación. Además, buscará obtener dólares para enfrentar una potencial salida desde los pasivos remunerados hacia las divisas y así hacer frente a pagos de U$S 6.000 millones en el primer trimestre.



A cuatro días de la asunción, el fundador de La Libertad Avanza también designó a Daniel Tillard y Darío Wasserman al frente del Banco Nación.



Tillard responde al gobernador Juan Schiaretti y tiene vasta experiencia en la materia tras desempeñarse al frente del Banco de Córdoba. Fue además director del Banco Provincia bajo la gobernación de Daniel Scioli y cuando el futuro ministro del Interior, Guillermo Francos, conducía la entidad bancaria. Por su parte, Wasserman es hombre de confianza del designado ministro de Economía, Luis ‘Toto’ Caputo. Las confirmaciones llegaron a través de un comunicado de la Oficina del Presidente Electo, luego de una reunión de Gabinete que protagonizó Milei junto a sus nuevos ministros.



Sigue Lavagna

Luego de confirmar la continuidad del titular del Incucai, Javier Milei ratificó que Marco Lavagna seguirá siendo el director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). La información fue confirmada por la cuenta de la red social X Oficina del Presidente Electo de la República Argentina, quien además anunció que habrá reformas dentro del organismo.



Lavagna es licenciado en Economía de la Universidad Católica Argentina e inició su camino dentro de la administración pública en 2015, cuando ingresó al mundo legislativo. Antes se había desempeñado en el sector privado, donde se destacó como director de la consultora Ecolatina.

Habló con Elon Musk y lo invitó a la asunción presidencial

A pocos días de su asunción, el presidente electo, Javier Milei, se comunicó telefónicamente con el magnate estadounidense Elon Musk, con quien conversó sobre economía y las ideas que tiene para la Argentina, en medio de negociaciones por posibles inversiones. Luego de varios intercambios de mensajes en las redes sociales, el dueño de Tesla llamó al líder de La Libertad Avanza, con quien dialogó unos minutos, con la ayuda de traductores que aportó la futura canciller, Diana Mondino. La charla se concretó ayer por la tarde en el Hotel Libertador, donde está instalado desde octubre pasado, justo antes de que Milei abandonara el edificio para dirigirse a una reunión con varios de los integrantes de su próximo Gabinete. “Hoy mantuve una gran conversación con Elon Musk, donde le agradecí por defender las ideas de la libertad y apoyar nuestro trabajo, especialmente teniendo en cuenta todo lo que él representa como ícono de la libertad en el mundo”, escribió el futuro jefe de Estado en su cuenta de X.



Y agregó: “Elon me deseó mucha suerte y éxitos en la tarea, recordando que Argentina supo ser uno de los países más prósperos e influyentes del mundo y que era consciente de todos los desafíos que, tanto la Argentina como yo, tenemos por delante”.

Adorni adelantó su función como vocero presidencial

Después de haber sido confirmado por Javier Milei como el vocero presidencial, Manuel Adorni dio los primeros detalles de como será su tarea. “Nos vamos a ver y vamos a hablar mucho más seguido de lo que creen”, le aseguró a los periodistas tras reunirse con Gabriela Cerruti. Adorni indicó que espera tener “una relación diaria donde ustedes tengan lo que van a buscar cada día” y que “les informemos y que sea la voz del presidente”. “Espero transmitirles de la mejor manera posible lo que les quiera transmitir el presidente”, sentenció. El vocero de Milei remarcó que “va estar trabajando todo el día” con los periodistas y que “va a estar disponible”. Ante la pregunta de cómo se diferenciará su trabajo respecto al de Cerruti indicó que su “estilo probablemente sea otro” y agregó: “Probablemente vaya en línea con lo que vengo siendo desde que puse un pie en los medios de comunicación”.



Adorni, además de consultor, es profesor universitario en Eseade. A su vez, participa como columnista en varios programas de televisión, radio y escribe cada domingo una columna en Noticias Argentinas.