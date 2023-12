Dengue: arrancó la campaña de prevención y prevén un verano muy complicado

jueves 07 de diciembre de 2023 | 6:05hs.

Las abundantes lluvias y el intenso calor son el combo ideal para el desarrollo del mosquito del dengue, el Aedes aegypti.



Ante ese escenario que se registra, en la ciudad de Posadas comenzó ayer una campaña de verano para retrasar o morigerar la aparición de contagios de esta enfermedad y de chikungunya, que se transmite por el mismo vector.



Según confirmó la secretaria de Salud de Posadas, Lilian Tartaglino, los índices larvarios en el último operativo de Levantamiento de Índices Rápidos de Aedes aegypti (Liraa) dieron muy altos. Un mal augurio para el verano que está próximo a comenzar. Si bien la funcionaria optó por no dar números, se limitó a decir que si se compara el último Liraa de 2023 con el de igual periodo del año pasado, las cifras se duplicaron.



En octubre del año pasado el índice que mide la cantidad de criaderos en domicilios había llegado a siete puntos, así que esta vez se estima que rondaron los catorce puntos.



Según los niveles óptimos de indicadores para evitar una epidemia de dengue que propone la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cifra no debe superar los cinco puntos.



“Los números realmente fueron muy elevados, en algunas zonas casi duplican los de la misma temporada del año anterior”, señaló Tartaglino.



“Esto tiene que ver con las lluvias, con todos los reservorios que hay en las casas”, agregó en diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7



En ese sentido, hizo hincapié en que al recorrer las viviendas se encuentran con criaderos de mosquitos de tamaño pequeño o mediano y que muchas veces la gente deja con agua sin pensar que eso se convertirá en un reservorio del Aedes.



“Encontramos baldes, bebederos, platos de macetas y en segundo lugar la basura acumulada. Así que es importante visibilizar nuestras acciones y le pedimos a los vecinos que estén atentos a sus patios, que sepan que es un mosquito domiciliario y peridomiciliario”, aclaró.



La campaña de ayer comenzó en la Chacra 145 de la zona Oeste y el objetivo es ir recorriendo los barrios. Además de hablar con la gente, recorrer las casas y repartir folletería, hubo fumigación espacial de las viviendas.



“Los vecinos tienen que saber que la fumigación sólo mata a los mosquitos adultos en vuelo, pero que si tenemos larvas no las mata y esas larvas en unos pocos días van a volver a ser adultos, así que tenemos que estar atentos”, dijo al respecto.



Luego amplió con que las cuestiones meteorológicas y el panorama en Brasil y Paraguay no ayudan. “Tenemos una situación geopolítica que realmente nos pone en riesgo por todo lo que está pasando en Brasil y en Paraguay, que no tuvieron tregua durante todo el año con la cantidad de casos. Y tenemos no sólo dengue, sino también chikungunya en esta zona”, comentó.



La última gran epidemia que se vivió en la provincia de Misiones fue en el periodo 2019-2020 y si bien el verano pasado también se acumularon muchos casos, no llegaron a los valores anteriores. Pero ahora pareciera que todo está dado para nuevos brotes.



“El vecino tiene que saber que está expuesto a riesgos, que hay mosquitos, todo el mundo cree que la fumigación es la solución, pero no todos los mosquitos que hay son Aedes aegypti, hay muchos otros mosquitos que no son de riesgo sanitario. Pero el Aedes particularmente se cría en el agua y necesitamos que no haya criaderos en los patios, en las casas”, explicó Tartaglino.



Así, recomendó que tras cada lluvia o tormenta las personas revisen las casas, las canaletas y cualquier otro objeto que pudiera haber acumulado agua.



“Con tanta lluvia y con tanto calor, si no estamos atentos, podemos tener un verano y un otoño complicados, nosotros sabemos que el mosquito crece con temperaturas por encima de los 10 a 12 grados, así que quiere decir que todo el año tenemos la posibilidad de tener el mosquito en el ambiente”, indicó.



Por último destacó que el trabajo se hace de manera coordinada con el Ministerio de Salud Pública según la notificación de pacientes sospechosos que tienen fiebre. “Estamos trabajando de una punta a otra de la ciudad según las notificaciones que nos van haciendo en las distintas zonas, ahora particularmente estamos en la zona Oeste, pero según el pedido que nos hace Salud Pública para los bloqueos preventivos tenemos que ir rotando por toda la ciudad”, sostuvo.



Vacuna

Por otro lado, la tan anunciada vacuna contra el dengue ya se vende en las farmacias de Misiones. A principios de noviembre, el laboratorio Takeda presentó las dosis tetravalente contra la enfermedad transmitida por el Aedes aegypti.



“La vacuna llegó hace poquito porque la mayoría de las farmacias se habían anotado en una preventa hecha por las droguerías, a fines de organizar la adquisición de la vacuna según la demanda que había”, indicó la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Misiones, Vania Ilchuk. Puntualmente, confirmó que en Posadas la vacuna está en la cadena de farmacias Farma Life y se espera que una sucursal de Farmacity también la reciba. En Apóstoles, dos locales tendrían disponibilidad de dosis, al igual que un dispensario en Oberá. “Ahora hay otras droguerías que están en el mismo sistema de preventa, así que van a ir llegando durante diciembre”, aclaró.



“Se venden con prescripción médica. Son dos dosis que se aplican con una diferencia de tres meses. Según lo que hemos leído, puede ser aplicada independientemente a si han padecido o no la enfermedad”, añadió, advirtiendo que todavía se esperan instrucciones sobre los operativos de logística y las recomendaciones médicas.



“Habría que ver bien cuál es el criterio médico para la sugerencia de aplicación. Creo que la sugerencia va a ser la aplicación de la vacuna para quienes ya padecieron la enfermedad y no pueden volver a contagiarse por el riesgo que conlleva”, analizó.



Además, señaló que por el momento cada dosis cuesta $38.000. “En un redondeo para arriba, hablamos de $80.000 para las dos dosis”, cerró.

En cifras

718 Las últimas cuatro semanas sólo las provincias del NEA tuvieron 718 casos autóctonos de dengue, con Chaco liderando la estadística con 591 contagios.

Hubo 20 casos confirmados en las últimas cuatro semanas

Entre el 1 de enero y el 25 de noviembre último, se registraron en Misiones un total de 327 casos de dengue, de los cuales 290 fueron autóctonos, es decir que las personas contrajeron la enfermedad sin haber salido de la provincia, y el resto importados.



Los datos son del Boletín Epidemiológico Nacional que elabora el Ministerio de Salud de la Nación a partir de datos que reportan las provincias.



En ese mismo documento sanitario se da cuenta que sólo en las cuatro últimas semanas hubo 20 casos en los departamentos Capital, Guaraní y Montecarlo.



Además se informa que actualmente sólo la región NEA está reportando contagios y Chaco lidera el ranking con 591 enfermos en las últimas cuatro semanas; le sigue Corrientes con 74; Formosa con 35 y Misiones con 20.



Este año a nivel nacional se registró circulación predominante de DEN-2 identificándose en el 78,82% de los casos sub tipificados; seguido de DEN-1, en el 21,14%. Estos son dos de los cuatro serotipos que tiene el virus del dengue.



En tanto que en el NEA particularmente y en Misiones predominó el DEN-1, con excepción de Formosa donde se detectó una proporción mayor de DEN-2.



Los signos y síntomas más frecuentes entre los casos notificados fueron fiebre, cefalea, mialgias o dolor muscular, artralgias o dolor articular y dolor retroocular, seguidos de náuseas, dolor abdominal, vómitos y diarrea.



El mismo boletín sostiene que las tasas más elevadas de contagios se dio en personas entre 15 y 65 años y con una menor afectación en niños menores de 10 años y mayores de 65 años.