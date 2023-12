Operadores mayoristas ya prevén un dólar de $500

jueves 07 de diciembre de 2023 | 6:02hs.

Mientras que el dólar mayorista hasta ayer se negociaba a $363,60 (con alza de 50 centavos) en el segmento de contado (spot), se pactaron en simultáneo algunas operaciones entre privados con fecha 11 de diciembre (el lunes posterior a la asunción de Javier Milei) en 500 pesos por dólar en el Mercado Abierto Electrónico (MAE). Esto implica, según detalló Infobae, un salto discreto del tipo de cambio en un rango de 38% para este lunes, según lo convalidan esta operación por un volumen reducido de 2 millones de dólares. Luego hubo una segunda operación por un millón de dólares a 450 pesos por unidad.



Salvador Vitelli, jefe de Research de Romano Group, explicó al medio capitalino que esta operatoria en el MAE “es mayorista entre privados y por ahora no hay intervención del BCRA. Es la concertación de dólar mayorista a liquidarse en ‘t+5', es decir, el lunes próximo”. Incluso la punta vendedora (“offer”) llegó a marcar un precio máximo de $750, que no llegó a convalidarse por la demanda. “Puntuales operaciones formalizadas para liquidar el próximo lunes en niveles de $500 y $450, han llamado la atención del mercado”, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio. En este sentido, un operador comentó que “recién estábamos sacando de la calculadora. Es una colocación de alguien que puede haber comprado en el ‘spot’ (de contado) y vendido para el lunes. Quizás algún banco al que la operación no le mueva la posición (de divisas sobre patrimonio neto) porque ya tiene el negocio cerrado y se está ganando 23% directo de tasa. Es un tema de más de pesos y colocación de pesos que de uno que se esté jugando a comprar para el lunes y que pueda ser un negocio contra el precio del spot”. Hay que recordar que el 25 de noviembre último el Banco Central emitió una comunicación que obliga a las entidades financieras a reducir su posición global neta en dólares del 4 al 0 por ciento. La medida se enmarcó en una serie de disposiciones destinadas a cuidar las lánguidas reservas netas de la entidad monetaria y no afectó al nivel de depósitos en dólares de lo clientes bancarios.



En tanto, otro avezado agente de la plaza mayorista -que es donde se pactan las operaciones de comercio exterior, negocios interbancarios e interviene el BCRA- indicó a Infobae que “para hoy y mañana sigue con la misma tónica (de crawling peg o devaluación gradual), lo único que llamó la atención del mercado es un negocio puntual de 2 millones de dólares operados a $500 para el lunes. La pantalla para el lunes vale 460/560 pesos y por supuesto refleja expectativas de otro nivel del tipo de cambio. Veremos si se cumple y en qué nivel total operado al lunes ahora está en el orden de los 3 millones es muy poco”.



El operador mayorista le dio a estos negocios marginales “muy poca relevancia en realidad, porque las normas del Central todavía siguen indicando que los bancos no pueden incrementar la posición (de divisas en su patrimonio neto)”, dijo.

El blue subió y cayó el riesgo país

El dólar blue cerró ayer en $955. Por su parte, el dólar MEP y el CCL retomaron la senda alcista. En Wall Street, los papeles de empresas argentinas tuvieron una jornada más roja que verde. En tanto, los bonos nominados en dólares subieron, por lo que el riesgo país perforó los 1.900 y cayó a los 1.896, según J.P Morgan. Así las cosas el dólar informal subió $45 y quebró un racha bajista de dos jornadas consecutivas. En ese marco, la brecha con el tipo de cambio oficial alcanzó el 162,6%. El S&P Merval cerró ayer con una mejora del 1%, con lo que afianza su camino ascendente encabezado por acciones energéticas, luego de subir un 4,7% en la víspera. El S&P Merval cerró con una mejora del 1%, con lo que afianza su camino ascendente encabezado por acciones energéticas, luego de subir un 4,7% en la víspera.