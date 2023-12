Mercosur analiza en Brasil dudas por acuerdo con la UE

jueves 07 de diciembre de 2023 | 6:02hs.

El Mercado Común del Sur (Mercosur) comenzó a deliberar ayer y seguirá hoy en la ciudad brasileña de Río de Janeiro con más dudas que certezas sobre la firma del dilatado Tratado de Libre Comercio (TLC) con la Unión Europea (UE). El presidente Alberto Fernández -que encabezará por última vez la delegación Argentina antes del recambio institucional del 10 de diciembre- firmará junto a sus pares el TLC con Singapur y reiterará la posición que su gobierno esgrimió contra las exigencias medioambientales europeas, el Talón de Aquiles de la hasta ahora frustrada negociación.



Si bien la Argentina fue uno de los países que más señalamientos hizo a la “side letter” ambiental que impulsó Bruselas, tanto Brasil como Paraguay apuntan a la intransigencia europea como factor fundamental del fracaso.



En las últimas horas, el canciller Santiago Cafiero sostuvo que el acuerdo entre el Mercosur y la UE “no era balanceado” ya que provocaba un impacto “negativo para la industria y en las exportaciones agropecuarias”. No obstante, el canciller alemán Olaf Scholz instó a todas las partes a encontrar la forma de cerrar el acuerdo comercial. “Pido a todo el mundo implicado a ser tan pragmático y tan dispuesto como sea posible para alcanzar un compromiso y, así, que podamos terminar esto”, declaró el lunes pasado Scholz durante una rueda de prensa en Berlín junto al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, aludiendo al pacto comercial. Allí, Lula dijo que no renunciará al acuerdo comercial y pidió a la UE que decida si realmente está interesada en sellarlo. Y remarcó que Brasil y Alemania sí impulsan el acuerdo de libre comercio y que la decisión no es tomada por países en soledad sino por la Comisión Europea (el poder Ejecutivo de la UE). El presidente francés Emmanuel Macron había sido taxativo horas antes: “Estoy en contra del acuerdo Mercosur-UE, porque creo que es completamente contradictorio con lo que él (Lula) está haciendo en Brasil y lo que estamos haciendo nosotros, porque es un acuerdo que se negoció hace 20 años”, subrayó.