Sigue la búsqueda de armas de traficantes

jueves 07 de diciembre de 2023 | 6:02hs.

La policía de Paraguay incautó 1.800 armas en la megaoperación contra el grupo comandado por el mayor traficante de armas de Sudamérica, Diego Dirisio, que comenzó el martes. Él y su esposa, Julieta Nardi, ambos argentinos, siguen prófugos y sus nombres fueron incluidos en la notificación roja de Interpol.



El inventario del material, así como de dinero y bienes, finalizó la mañana de ayer en Asunción. Los principales objetivos de los allanamientos fueron la sede de la empresa de Dirisio y su mansión en Paraguay. Los objetivos también incluían propiedades residenciales, empresas, personas físicas y jurídicas, personal militar y agentes públicos acusados ​​de participar en el multimillonario plan de tráfico de armas que abastecía a facciones criminales en Brasil.



El martes en Paraguay fueron incautados: 611 armas de gran calibre, entre rifles, ametralladoras y fusiles (valor estimado: 20 millones de reales), 1.212 pistolas calibre 9 mm (R$ 6 millones), U$S 87.100 en efectivo y U$S 96.000 en cheques, 250.000 dólares en relojes y 50.000 dólares en bolígrafos de lujo.



La cantidad de armas incautadas debe ser aún mayor porque, según los investigadores, existe otro almacén de la empresa de Diego Dirisio, que aún no ha sido revisado.



El martes, la policía federal lanzó una operación contra un grupo sospechoso de entregar 43.000 armas a los jefes de las facciones más grandes del país: Primeiro Comando da Capital y Comando Vermelho. Fue durante este operativo que Diego Dirisio y su esposa, Julieta Nardi, quedaron bajo investigación. Entre los investigados se encuentra el general Arturo Javier González Ocampo, quien hasta hace poco ocupaba el cargo de Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea del Paraguay.