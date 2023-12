Se espera la resolución de Personerías Jurídicas para saber quién es el nuevo presidente de la FeMAD

miércoles 06 de diciembre de 2023 | 20:49hs.

La Asamblea Extraordinaria de renovación de autoridades de la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD), que se realizó el jueves 23 de noviembre en Apóstoles, fue muy convulsionada y terminó con dos presidentes. Ahora deberá resolver Personería Jurídicas, que estuvo presente con un veedor por pedido del Automóvil Club Misiones (ACM) y el Automóvil Club Oberá (ACO).

Según se pudo saber los clubes resolvieron no hablar del tema hasta finalizado el campeonato Misionero de Pista, con la finalidad de no perjudicar el final de la temporada deportiva.

Una asamblea complicada

La actual conducción encabezada por el presidente Oscar Mieres presentó el orden del día e indicó que todos los clubes estaban habilitados para votar y que tanto el Automoto Club Enrique Seeber de Eldorado, como el Auto Club Apóstoles (ACA), habían mandado sus mandatos por correo electrónico, algo que no pudo demostrar ante el pedido de los presidentes el ACM, Germán Cortese y del ACO, Guillermo Lillieskold.

Mientras que el ACM, junto con el ACO, presentaron todos los papeles pedidos por el Estatuto de la FeMAD, y dejaron constancia que tanto los clubes de Eldorado como el de Apóstoles no habían presentado sus papeles como indica el Estatuto y no habían realizados carreras en los últimos tres años por lo tanto no estaban habilitados para votar como indica el Estatuto.

Vale destacar que los clubes de Posadas y Oberá ya habían rechazado el balance 2022 por falta de memoria e inventarios en la Asamblea Ordinaria realizada el 19 de agosto, algo que se presentó nuevamente en esa asamblea y fue nuevamente rechazado.

A la hora de votar, Mieres indicó que no se había presentado ninguna lista en tiempo y forma por lo tanto el Estatuto indica que se debe prorroga el mandato de la actual conducción. Mientras que el ACM y el ACO indicaron que se llamó a Asamblea con 15 días de anticipación, cuando el Estatuto indica que se debe presentar con 60 días de anticipación. Acto seguido, Cortese presentó una lista presencial llevando como presidente a Guillermo Lillieskold y como secretario a Carlos Nunes Velloso.

Con el voto de Posadas y Oberá se procedió a elegir a Lillieskold como nuevo presidente, aunque Mieres, protestó e indicó que debían votar los representantes de Eldorado y Apóstoles, pese a todas las irregularidades presentadas sobre la mesa. Los dos clubes, ACA y Seeber, votaron bajo protesta del ACM y el ACO, rechazando la lista encabezada por Lillieskold, y como la nueva votación terminó 2 a 2 se desempató Mieres resolviendo la continuidad de él mismo al frente del máximo organismo del automovilismo provincial.

Los representantes del ACM y el ACO dejaron asentadas todas las irregularidades y ahora esperan el informe del veedor y la resolución de Personería Jurídica para tomar posesión de los cargos en la FeMAD y empezar el proceso de modernización de la institución. Mientras tanto Mieres sigue al frente de la FeMAD por su propio voto.

“Fue una asamblea llena de irregularidades, tanto nosotros como Oberá fuimos con todos los papeles al día y pedimos a la presencia de un veedor de Personería Jurídicas porque sabíamos que esto iba a pasar. Esperemos ahora la resolución del máximo organismo para que nuestros votos sean válidos y podamos construir una FeMAD más democrática y participativa, donde todos puedan tener voz y voto”, indicó Germán Cortese, presidente del ACM.

“Los clubes de Apóstoles y Eldorado no organizaron ninguna carrera en los últimos tres años por lo tanto no pueden votar por Estatuto, además tienen varias irregularidades en Personería Jurídicas, no llevaron los mandatos de asamblea, que pide el Estatuto, y todo eso hicimos notar al veedor. Ahora nos queda esperar la resolución de Personería Jurídica para que Guillermo Lillieskold pueda tomar su cargo como presidente con los votos de los dos clubes que legalmente hicieron todo bien”, agregó.

“Nosotros queremos modernizar la FeMAD para bajar los actuales costos que están pagando los pilotos y transparentar la gestión que hoy viene teniendo manejos poco claros con entrega de los balances y rendiciones de carrera con muchísimo retraso por eso le rechazamos el último balance”, indicó Cortese.

El presidente de la FeMAD Oscar Mieres fue consultado por el tema y afirmó que "no va a opinar del tema".

Personería Jurídicas ahora puede validar la nueva lista, aprobar lo actuado y reconocer a Lillieskold como nuevo presidente de la FeMAD con los votos de Posadas y Oberá u objetar la asamblea y pedir una nueva asamblea.