El Parlamento argentino es un lugar clave para el nuevo gobierno

miércoles 06 de diciembre de 2023 | 6:05hs.

Este no será un verano tranquilo en el Congreso de la Nación porque el paquete de leyes que anunció el electo presidente de la Nación, Javier Milei, anticipa meses de intenso debate parlamentario.



Por eso, los diputados y senadores ya están en modo precalentamiento para lanzarse de lleno a la actividad veraniega que marcará el inicio de la nueva administración del gobierno nacional.



Se trata de un verano atípico en un Congreso también atípico, porque ninguna de las fuerzas políticas que lo componen contará con la mayoría necesaria para lograr el quórum propio, por lo tanto, la negociación y la necesidad de lograr aliados será una constante en el nuevo parlamento. Y Milei lo sabe.



La composición

A partir del domingo, en la Cámara de Diputados de la Nación habrá 108 representantes de Unión por la Patria que aparentemente no seguirán todos bajo el mismo bloque.



También habrá 94 diputados de Juntos por el Cambio donde la convivencia entre el PRO y los radicales atraviesa un momento de máxima tensión. Y 38 diputados de La Libertad Avanza.



Debido a ese nivel de fracturas el nuevo gobierno deberá conseguir el acompañamiento de otros bloques como por ejemplo el que integrarán los diputados misioneros para lograr sesiones y aprobación de leyes.



En la Cámara de Senadores también se repite esa situación de fragmentación. Allí Unión por la Patria contará con 33 bancas, Juntos por el Cambio se quedará con 21 escaños y La Libertad Avanza contará con 7.



Las provincias

Teniendo en cuenta esta marcada división del Congreso de la Nación, los gobernadores de Misiones, Oscar Herrera Ahuady de Salta, Gustavo Sáenz y los electos de Río Negro, Alberto Weretilneck, y de Neuquén, Rolando Figueroa, ya tejieron las bases para formar un nuevo espacio federal en el parlamento y se sabe que ya hay fila de diputados que abandonarán el bloque de Unión por la Patria para sumarse a esta nueva iniciativa federal.



Este tipo de nuevo bloque independiente tanto de Unión por la Patria como también de Juntos por el Cambio y de la Libertad Avanza, tendrán un rol clave en el Congreso que funcionará a partir de este domingo cuando el futuro oficialismo deberá buscar acuerdos en forma permanente.



La falta de legisladores propios será una constante, al menos en los dos primeros años del gobierno de Javier Milei.



Por eso, en estos días el líder de La Libertad Avanza encaró un trabajo personal de diálogo con distintos gobernadores y legisladores con la intención de lograr los votos que necesita la ley ómnibus con la que inaugurará su gobierno.



Se trata de un conjunto de leyes de reforma de la estructura del estado nacional con reducción de ministerios y cambios estructurales en materia económica y tributaria.



Las leyes que quiere Milei

Este domingo el líder de La Libertad Avanza asumirá como nuevo presidente de la República Argentina y desde ese lugar enviará el lunes a primera hora un conjunto de leyes que constituyen sus primeras medidas de gobierno y que necesitan la aprobación del Congreso de la Nación



“Está confirmado. Nuestro presidente lo va a anunciar el domingo y el lunes lo va a mandar a la Cámara de Diputados. Es lo primero que tenemos que salir a resolver para que empiece a bajar la inflación, para generar los indicadores necesarios y que el país arranque”, explicó en una entrevista radial el senador formoseño Francisco Paoltroni, elegido por Milei para presidir el Senado de la Nación.



En tanto el encargado de presidir la Cámara de Diputados será el riojano Martín Menem, sobrino del expresidente de la Nación, Carlos Menem.



El paquete de leyes

La ley ómnibus diseñada por el equipo de Milei está conformada por un paquete de iniciativas que se votan todas en conjunto y que suelen presentarse en la llegada de un nuevo gobierno donde en general hay mayor predisposición del parlamento a acompañar esas primeras medidas.



Entre las reformas se prevé una fuerte modernización del Estado -con reducción de ministerios, estructuras y empleos políticos-, cambios en el régimen económico tendientes a disminuir las regulaciones estatales y dotar de mayores niveles de libertad, apertura comercial de algunas actividades, reformas en materia energética, modificaciones en el régimen cambiario y reformas de cuestiones políticas y electorales.



En ese paquete de medidas hay algunos temas que competen a todas las provincias y también otros proyectos con mayor incidencia en algunas jurisdicciones.



La intención de los negociadores de la Libertad Avanza no es ir en contra de los gobernadores porque son claves para que los legisladores de esas provincias aprueben las leyes en el Congreso.



La jura de los nuevos legisladores

Los diputados y senadores que votaron los misioneros en el mes de octubre asumirán formalmente mañana, como sus pares, durante las sesiones preparatorias que se realizarán al mediodía en la Cámara de Diputados y a la tarde en el Senado.



Se trata de los diputados Daniel Vancsik, Yamila Ruiz, Pedro Arrúa y Ramón Bianchetti. Y de los senadores Carlos Arce, Sonia Rojas Decut y Martín Goerling.



Los legisladores nacionales prestarán el juramento de rigor para hacerse cargo de la banca que estrenarán este domingo cuando sean parte de la asamblea legislativa que será la encargada de tomar juramento a los electos presidente y vicepresidenta de la Nación, Javier Milei y Victoria Villarruel.

Los legisladores misioneros dan a conocer ideas y sus expectativas

El senador del PRO, Martín Goerling señaló a El Territorio: “Desde nuestro bloque tenemos la mejor predisposición a tratar todas las leyes que necesite el nuevo gobierno, lo que no significa aprobar a libro cerrado todo sino tomar cada tema para saber el impacto que tendrá en las provincias y en ese contexto evaluarlo”.



Seguidamente Goerling anticipo que “ya tuve una reunión con la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, que transmitió la idea de volver a ceñirnos a un trabajo institucional donde se respeten los tiempos y en ese sentido me parece positivo reencauzar la tarea parlamentaria de acuerdo a lo que dispone la Constitución Nacional y abandonar los personalismos que fueron parte hasta ahora de este cuerpo”.



Por su parte la senadora electa Sonia Rojas Decut señaló que “los legisladores del Frente Renovador de la Concordia sabemos la responsabilidad que nos compete en este momento tan particular del país y vamos a aportar todo lo que esté a nuestro alcance para lograr las respuestas sociales y políticas que hoy demanda la gente”.



La senadora destacó que “desde Misiones venimos con el entusiasmo de muchas concreciones que se pueden lograr cuando hay capacidad de diálogo y de entender que todos somos parte de un país que necesita representantes que estén en contacto directo con la gente y que sepan cuáles son las prioridades a resolver en el marco de un país federal”.



“Estamos con mucha expectativa y dispuestos a trabajar en nombre de los misioneros que nos eligieron con su voto. Son tiempos cruciales y por eso estamos en un permanente modo alerta para estar al tanto del enorme trabajo que tendremos por delante”, explicó a El Territorio el diputado nacional Pedro Alberto Arrúa.



Seguidamente destacó que “después de la jura del jueves ya nos quedamos en Buenos Aires para asistir a la Asamblea Legislativa del domingo, por eso no vamos a poder asistir al acto de asunción del nuevo gobernador de Misiones, porque ambas ceremonias son el mismo día”.