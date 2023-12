La CGT anticipó que resistirá los ajustes saliendo a la calle

martes 05 de diciembre de 2023 | 6:02hs.

Los movimientos sociales alineados con Unión por la Patria se reunieron ayer en la sede de la CGT para oficializar la nueva conducción de su gremio, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep). El acto ofreció también una imagen de unidad entre los grupos piqueteros y la cúpula cegetista, cuando faltan seis días para la asunción de Javier Milei como presidente. No se descartó alcanzar un acuerdo para rechazar las medidas de ajuste que prometió la nueva gestión.



Además del nuevo secretario general de la Utep, Alejandro “Peluca” Gramajo (Movimiento Evita), también serán anfitriones en el salón Felipe Vallese los jefes de la CGT Héctor Daer y Pablo Moyano. “Cada vez que quieran tocar un derecho de los trabajadores, vamos a ser los primeros en salir a la calle”, advirtió el dirigente camionero, al tomar la palabra. “Esta unidad va a ser el principio de la unidad que se va a dar en la calle”, agregó.



Moyano no se olvidó de los gobernadores peronistas y los diálogos que ya existen con Milei o sus delegados políticos. El hijo de Hugo Moyano les preguntó si, ante las leyes que impulsará Milei, “van a venir con el verso de que están apretados por la coparticipación” para justificar su eventual acompañamiento a las reformas.



“Esta aparición rutilante del expresidente Macri tiene que ver con la frustración que tiene de no haber hecho desaparecer a los sindicatos y organizaciones sociales”, sumó Daer, trayendo a escena el viejo enfrentamiento de un sector de la CGT con el expresidente. De todos modos, admitió que la elección de Milei tuvo un alto contenido de voto peronista frustrado con el gobierno de Alberto Fernández o la candidatura de Sergio Massa. “Muchos compañeros, por bronca, votaron a quien fue electo presidente. Lo inteligente va a ser que sea posible que no avancen sobre los derechos conquistados”.