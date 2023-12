Trasciende el dólar razonable de $650 para el arranque del gobierno de Milei

martes 05 de diciembre de 2023 | 6:02hs.

El precio que tendrá el dólar oficial después del 10 de diciembre es una de las principales señales que esperan inversores, empresas y analistas en el comienzo del Gobierno de Javier Milei. El futuro ministro del Interior, Guillermo Francos, estimó que sería “razonable” un nivel de entre $600 y $650, la misma cifra que había adelantado Infobae en exclusiva, pero aclaró que no necesariamente ese será el valor que tome la divisa en el inicio de la gestión. Las consultoras anticipan que ese nivel implica mantener inicialmente el cepo, convivir con brecha cambiaria, aunque considerablemente más baja que la actual, y un freno para la acumulación de reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).



De todos modos, una devaluación mayor tendrá como consecuencia una aceleración sustancial de una inflación que ya se encuentra en los dos dígitos mensuales y una profundización del deterioro social. Es en ese marco en el que el plan del próximo ministro de Economía, Luis Caputo, contempla un proceso de sinceramiento gradual del tipo de cambio oficial.



Consultado por el futuro del mercado de cambios tras el cambio de Gobierno, Francos aseguró este domingo en LN+ que el designado como titular del Palacio de Hacienda trabaja en una solución: “Lo digo esto no desde la visión de un economista, yo digo que no veo un motivo por el cual tiene que haber una disparada de del dólar -más allá que lo de lo que Javier explicó muchas veces que hay un exceso de pesos- pero la verdad que cuando uno ve la historia en los últimos años del dólar si uno tiene que fijar, desde que partimos de años atrás, podría estar en 600 pesos el dólar; $600 o $650 sería un valor razonable. No estoy diciendo que ese vaya a ser [el valor]”.



La cifra que arrojó el futuro ministro del Interior es similar a la que se les reconoce por estas horas los exportadores gracias a la posibilidad de liquidar 50% de sus divisas en el mercado contado con liquidación, en torno a los $900, y la otra mitas al oficial mayorista, cerca de $360 por billete, que arroja un total de 650 pesos.



Durante la última semana varios empresarios coincidieron en que, si el plan del nuevo Gobierno genera expectativas positivas, ese sería un precio justo para avanzar en un ordenamiento de los incentivos negativos que generan el retraso cambiario actual: las compañías aceleran importaciones y retrasan liquidaciones de exportaciones a la espera de una devaluación.



Al respecto, el economista Fernando Marull señaló que un “dólar oficial bajo” requerirá continuar con el cepo cambiario y puede llevar a que el BCRA no compre divisas “genuinamente”. Las reservas netas de la autoridad monetaria son negativas en más de U$S 10.000 millones.



“Si bien se puede apuntalar si se consigue financiamiento por U$S 10.000 millones a U$S 15.000 millones, si sigue la sensación de dólar barato, es una pata que arranca débil.



La semana pasada nosotros proyectábamos un nivel de $800 de oficial y una brecha menor, cercana a 25%. En cambio, el plan de Caputo apuntaría a $650 al inicio. Eso implicaría convivir con más brecha y con un Banco Central al que le costará comprar”, advirtió Marull.

Estiman que buscan achicar brechas cambiarias

Para Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, en charla con Ámbito, la nueva administración con el nuevo esquema buscará “reducir la cantidad de tipos de cambio a dos mercados, uno comercial para la exportación de bienes y servicios que menciona el ministro del Interior Guillermo Francos y otro, con un adicional impositivo, para el pago de importaciones. Pero todavía faltan bastante definiciones para el resto de los flujos y stocks”.



En cuanto a la brecha, que indicaría a cuánto se irían los otros tipos de cambio, dijo “pensamos que la brecha va a seguir existiendo, pero dependiendo de los impuestos que queden”, y sobre a qué nivel se iría la brecha adelanto: “Va a depender de los impuestos que dejen. Debería estar en torno al 50/60% de manera inicial. Pero todavía falta información”.



Por su parte, el economista Jorge Neyro, también en diálogo con este medio, dijo sobre la evolución de los tipos de cambio paralelos (blue, MEP y CCL), con un dólar oficial a $650: “Eso depende cuál es la flexiblización del cepo que se adopta pero siendo realistas es posible que la brecha cambiaria oscile en el 40%, en un escenario de flexibilización parcial y deslizamiento diario del tipo de cambio”.



Cabe resaltar que en este momento la brecha con el mayorista se ubica en 160% para el blue, y en 145% para el MEP y el CCL.



Así, tomando en cuenta estos posibles escenarios una brecha del 40% ubica a los tipos de cambios paralelos en el nivel de los $910, si se sube al 50% el valor nominal estaría en $975, y si la brecha se sitúa en 60%, el valor sería $1.040.



“Si el ‘Plan Caputo’ apunta a un dólar oficial similar al dólar exportador de $650, un nivel “algo bajo”, es posible que la brecha no caiga tanto como la esperada; y no descartamos un rebote a niveles de $1.000 (brecha 50%). Si van por menos devaluación, habrá más brecha. Esperábamos $800 oficial y brecha de 25%”, indicó la consultora FMyA del economista Fernando Marull en un informe de esta semana.



Una devaluación controlada

También en charla con Ámbito, Andres Borenstein economista de Ecoviews: “Si se habla de un dólar a $650 obviamente estás pensando que no vas a unificar por lo cual habría brecha, de cuánto va a ser la brecha va a depender un poco de otros parámetros, básicamente de todo el plan completo”.



Desde esta consultora en un informe habían anticipado: “Hay chances de que Toto Caputo haga un devaluación inicial no tan alta y seguiría vigente el impuesto Pais. Un dólar a $650 implica un salto cambiario del 80%. En este caso, la brecha es probable que quede algo más alta y no desaparezca al menos hasta que se elimine este impuesto. La ganancia de competitividad sería menor, por lo que el incentivo a que se liquiden las exportaciones también”.



Se recordó en tanto que también se depende de las expectativas y confianza en las medidas económicas. Si no se cree en el programa es más probable que el valor de estabilidad del dólar oficial busque acercarse rápidamente a los $1.000, que hoy para muchos es un valor “algo alto”.