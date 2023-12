El Ministerio de Defensa quedará en manos de Petri

martes 05 de diciembre de 2023 | 6:02hs.

El dirigente radical mendocino Luis Petri fue designado ayer por el electo mandatario Javier Milei como el próximo ministro de Defensa. Tiene 46 años, fue diputado nacional durante ocho años y en las últimas elecciones nacionales integró la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) como candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich, junto a quien formaba parte de los “halcones” de esa alianza.



Petri también había competido este año como precandidato a gobernador en los comicios internos del frente Cambia Mendoza, una coalición que representa a JxC en el distrito cuyano, pero apenas sumó el 17,4% de los votos y resultó derrotado ante Alfredo Cornejo, que estará al frente del Poder Ejecutivo provincial por segunda vez en su trayectoria.



Tras finalizar en tercer lugar en los comicios nacionales del 22 de octubre último, Petri acompañó a Patricia Bullrich en una conferencia de prensa en la que anunciaron su respaldo político a Milei para enfrentar en el balotaje a la fórmula de Unión por la Patria (UxP) compuesta por Sergio Massa y Agustín Rossi.



“Hoy creemos que hay que unir fuerzas para un objetivo superior. Como dijo San Martín, ‘cuando la patria está en peligro todo está permitido, excepto no defenderla’”, expresaron Bullrich y Petri al confirmar su aval a la postulación de Milei. Durante la campaña electoral, sin embargo, Petri había cuestionado algunas propuestas del electo presidente, entre ellas “la venta libre de órganos, la desregulación del mercado de armas, la posibilidad gratuita de contaminar los ríos o militarizar el servicio penitenciario”.



Según pudo reconstruir Ámbito, la cartera asignada a Petri había sido prometida previamente a la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel. No obstante, la alianza sellada entre La Libertad Avanza y parte de Juntos por el Cambio luego de las elecciones generales, obligó a Milei a repartir los cargos a sus nuevos socios.



Respecto de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), otra de las áreas en disputa con Villarruel, el próximo ministro de Interior, Guillermo Francos, aseguró que el cargo “ya está definido” pero que será “el propio Milei quien lo comunique”. Entre otras áreas claves que todavía no fueron cubiertas, figura el Banco Central, la Afip y Migraciones.



Mediante una publicación en X (ex Twitter), Petri escribió: “Agradezco al presidente electo Javier Milei por la darme la oportunidad y la confianza de ser el próximo ministro de Defensa de la Nación. Desde hoy comenzamos a trabajar en un cambio que permita volver a poner en valor el rol de nuestras Fuerzas Armadas. Orgullo de nuestro país”.