Javier Milei confirmó a Bullrich como la ministra de Seguridad

sábado 02 de diciembre de 2023 | 6:02hs.

El escenario político argentino se sacudió en la mañana de ayer con dos nuevas designaciones de Javier Milei: el presidente electo comunicó que Patricia Bullrich será la próxima ministra de Seguridad, un rol que desempeñó entre 2015 y 2019, durante el mandato de Mauricio Macri.



Además, se anunció que Rodolfo Barra será el Procurador del Tesoro de la Nación.



Instantes después del comunicado oficial, Bullrich también apeló a las redes sociales para expresar su gratitud y dejar en claro su compromiso con la próxima administración de gobierno: “Agradezco al presidente electo Javier Milei la oportunidad ofrecida para volver a servir a la patria como ministra de Seguridad”, comienza el texto de la actual titular del PRO, quien ya anunció que dejará ese cargo.



“Me comprometí con cada uno de ustedes a lograr el cambio profundo que nos demanda la sociedad y daré esa batalla desde el lugar que hoy me toca”, prosigue el mensaje de la referente opositora, quien tiene claro el contexto complejo en el que deberá desempeñarse por las grandes reformas que planea realizar el nuevo gobierno nacional.



El eje central de su promesa de gestión apunta a un estado de derecho sólido y justo, donde la ley se aplique sin distinciones ni favoritismos.



“El cambio verdadero es posible si la ley se aplica en cada rincón del país, de forma pareja para todos y sin privilegios”, aseguró, tomando distancia de cualquier forma de corrupción que pueda entorpecer el accionar de las fuerzas de seguridad.



“Argentina necesita orden. Seremos implacables contra el crimen y daremos una lucha sin cuartel contra el narcotráfico. Es simple: el que las hace, las paga”, finaliza el texto.



El lema “el que las hace, las paga” ha sido un mensaje habitual de la campaña que Bullrich realizó para llegar a la Casa Rosada y fue adoptado por las fuerzas libertarias, quienes coinciden que la necesidad de aplicar una política férrea en materia de seguridad, con la intención de establecer un régimen de consecuencias claras para aquellos que infrinjan las leyes.



La experiencia previa de Bullrich ha sido decisiva para su elección y sugiere una continuidad de la tarea que realizó durante cuatro años. La socia fundadora del PRO tendrá la tarea no sólo de combatir el crimen organizado y las redes de narcotráfico, sino también de restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad.



Una interna feroz

La derrota de Juntos por el Cambio en las elecciones nacionales terminó por dinamitar el armado del espacio opositor, sobre todo a partir del acuerdo que Macri y Bullrich cerraron con Milei para apoyarlo en el balotaje contra Sergio Massa.



Luego de la deserción de gran parte de los representantes de la Unión Cívica Radical y de parte del PRO, que llamaron a mantenerse neutrales en la contienda electoral y optaron por ocupar el rol de oposición durante los próximos cuatro años, se produjo un quiebre inesperado: Macri y Bullrich entraron en cortocircuito y hoy están enfrentados.



La tensión que existe entre ambos quedó muy en evidencia en el acto que se hizo en el Teatro Colón para despedir a Horacio Rodríguez Larreta después de sus 8 años como jefe de Gobierno.



Tanto Macri como Bullrich hicieron un notable esfuerzo por no cruzarse en la previa del evento. La futura Ministra de Seguridad pasó velozmente por el Salón Dorado del teatro para saludar al alcalde porteño y se retiró estratégicamente mientras el fundador del PRO y exjefe de Estado se acercaba a Larreta. La excandidata a presidente se quedó a 2 metros de esa escena y se enfocó en hablar con otros invitados. Ni se miraron.

Martín Menem presidirá Diputados

El diputado nacional electo por la Libertad Avanza (LLA) Martín Menem (La Rioja) se sumó ayer a la lista de postulantes a ocupar la presidencia de la Cámara de Diputados, un lugar para el cual también se habían posicionado los legisladores Cristian Ritondo, del PRO; Florencio Randazzo, de Hacemos por Nuestro País, y (electo) Miguel Pichetto del Peronismo Republicano, entre otros.



Si bien varias fuentes parlamentarias dan por hecha la llegada del sobrino del expresidente Carlos Menem a la titularidad de la Cámara, desde la Oficina del Presidente Electo aún no se confirmó esta designación. Martín Menem tiene 48 años y fue elegido como diputado nacional por La Rioja el pasado 22 de octubre, por lo que asumirá su banca el próximo jueves.

Asunción: breve discurso y luego dará un mensaje frente al público

El excanciller Jorge Faurie, quien oficia de colaborador en la organización de la asunción del presidente electo Javier Milei, detalló ayer que el futuro mandatario pronunciará “una oración muy breve para los parlamentarios” en el Congreso y luego dará “un mensaje a la Nación delante del público”.



“Va a ser en el Congreso, pero inmediatamente luego de eso el presidente dará un mensaje, que será de una oración muy breve para los parlamentarios que están allí reunidos en la Asamblea. Luego sale y hace un mensaje a la Nación delante del público”, señaló Faurie en la puerta del Hotel Libertador, en el barrio porteño de Retiro.



Al salir de ese edificio, donde Milei reside desde finales de octubre, el excanciller detalló que después de la jura en el Congreso, el electo jefe de Estado irá por la tarde a la jura de ministros, luego al tedeum y por último al Teatro Colón.



Faurie también indicó que aún no tiene confirmada la presencia del presidente brasileño Luiz Inácio “Lula” da Silva en la asunción de Milei porque “todavía no volvió al Brasil”.