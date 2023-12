Larreta, lejos de la LLA: “Nos votaron para ser oposición”

sábado 02 de diciembre de 2023 | 6:02hs.

Cerca de Horacio Rodríguez Larreta aseguran que el todavía jefe de Gobierno no se sumará a una eventual alianza con Javier Milei, pero aclararon que jugarán un rol “constructivo”.



Mientras prepara su salida del gobierno porteño, Larreta empieza a delinear su futuro. Quienes lo conoces aseguran que no se correrá de la política y que ya está trabajando el posicionamiento frente al nuevo escenario.



“Nos votaron para ser oposición, no para ser parte del gobierno”, dijo un compañero de footing del ex candidato presidencial. En esa línea, la fuente dejó traslucir el desacuerdo con la estrategia de Mauricio Macri y Patricia Bullrich por los acercamientos a Milei, que por el momento no parecen haber dado demasiados frutos.



“Los diputados que están con Horacio no se van a sumar al gobierno ni al bloque libertario”, aclararon. “Tenemos que ser una oposición constructiva, pero somos oposición, la gente nos ubicó ahí”, explicaron cerca del jefe de Gobierno porteño.