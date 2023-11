Israel y Hamás extendieron dos días la tregua humanitaria

martes 28 de noviembre de 2023 | 6:02hs.

Israel y Hamás acordaron ayer prolongar dos días más un acuerdo de tregua en la Franja de Gaza y de liberación de rehenes del movimiento islamista y de palestinos presos, anunció Qatar, que ofició de mediador, horas antes de la expiración del pacto.



La noticia fue dada por la Cancillería qatarí en un mensaje en la red social X, y significa que diez rehenes más serán liberados hoy por Hamás y diez más mañana, a cambio de la excarcelación de otros 30 palestinos presos en Israel.



No hubo una confirmación inmediata por parte de Israel, pero Hamás emitió un comunicado en que ratificó la prórroga del acuerdo y agradeció a Qatar y Egipto por haber actuado como mediadores.



“Qatar anuncia que, como parte de la mediación en curso, se ha llegado a un acuerdo para extender la tregua humanitaria dos días adicionales en la Franja de Gaza”, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Majed Al Ansari, en X.



En su comunicado, Hamás dijo que “se alcanzó un acuerdo con los hermanos de Qatar y Egipto” para prolongar “la tregua humanitaria de dos días adicionales, con las mismas condiciones que la tregua anterior”.



Un total de 58 rehenes y alrededor de 120 presos palestinos ya han sido liberados desde el viernes pasado en virtud del acuerdo extendido ayer, que fue anunciado la semana pasada tras largas negociaciones auspiciadas por Qatar, Egipto y Estados Unidos.



En virtud del acuerdo, Israel aceptó una tregua de cuatro días -que expiraba ayer- en su ofensiva en la Franja de Gaza contra Hamás por los ataques del movimiento islamista palestino en territorio israelí del 7 de octubre, que dejaron unos 1.200 muertos, en su mayoría civiles.



Unas 240 personas, incluyendo una veintena de argentinos, fueron secuestradas por Hamás y llevadas a la Franja de Gaza.



Más de 14.800 palestinos, incluyendo unos 6.000 niños, murieron desde entonces en bombardees israelíes en Gaza, y 1,7 millones de los 2,3 millones de habitantes del enclave tuvieron que abandonar sus casas.



Una cuarta tanda de rehenes se liberó ayer por Hamás. Medios israelíes dijeron que estará integrada por once israelíes, nueve chicos y dos mujeres. También a seis tailandeses. El Gobierno israelí dijo que ya informó a sus familias sobre su liberación inminente.



Hamás también liberó desde el viernes a 19 rehenes extranjeros, en su mayoría tailandeses, al margen del acuerdo, que contemplaba canjear 50 rehenes israelíes por 150 presos palestinos.



El pacto también contempla que Israel permita el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza.

Entre los liberados de ayer se contaron a cinco mujeres argentinas

Cinco mujeres argentinas fueron liberadas ayer entre los rehenes que Hamás entregó como parte del intercambio por prisioneros palestinos. Hasta ayer eran 18 argentinos que vivían desde hace 52 días atrapados en medio de un conflicto que no les pertenece. Se convirtieron en moneda de cambio, en arma de hostigamiento, en un instrumento de negociación. Son los rehenes de las organizaciones terroristas que tienen en la Franja de Gaza el foco de la guerra entre Israel y Hamás, el movimiento de Resistencia Islámico. La Cancillería argentina informó ayer que los ciudadanos argentinos liberados son Karina Engelbert, de 50 años; sus dos hijas Mika y Yuval Angel, de 18 y 10 años respectivamente; Sharon Cuño, (esposa de argentino) y a sus dos hijas: Julie y Emma, ambas de 3 años. De esta manera, aún quedan otros 12 que esperan volver a Israel sanos y salvos.



Según recordó ayer Infobae, en el último tramo de ese primer convenio, la selección parece haber tenido un rasgo de coherencia: los de menor edad y la de mayor edad. Yuli y Emma Cunio son mellizas y tienen tres años. Mika y Yuval Engel son hermanas y tienen 18 y 11 años, respectivamente. La coincidencia es que todos vivían en el kibutz Nir Oz. Junto a ellas también fue liberada su madre Karina. Diego Engelbert, hermano de Karina dijo ayer al canal de Rosario 12 Noticias: “Estamos todos aquí pegados a la pantalla y llenos de felicidad y añoranza. Es bueno tener un cofre para que el corazón no se escape. Estamos empezando a ver una lucecita en la oscuridad en la que estamos, esperando que vengan para poder abrazarnos. Solo abrazar, no hace falta hablar, todo lo demás vendrá después”.