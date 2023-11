México hace megacompra de electrónicos a China

martes 28 de noviembre de 2023 | 6:02hs.

México aspira a comprar a China unos 200.000 electrodomésticos para las familias afectadas por el huracán Otis, que devastó el turístico puerto de Acapulco hace un mes, dijo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Según explicó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, tiene previsto viajar en breve a China y “posiblemente” también a Corea del Sur “porque necesitamos comprar los paquetes de electrodomésticos, los enseres que se requieren para apoyar a los damnificados de Acapulco y no hay suficientes en el mercado nacional”. Agregó que el gobierno había conseguido unos 40.000 productos que se entregarán en enero “pero necesitamos 250.000” ya que ese es el número de viviendas que quedaron afectadas por el huracán de categoría 5 que destruyó la emblemática ciudad del Pacífico sur mexicano.



López Obrador se reunió por primera vez con su homólogo chino Xi Jinping el 16 de noviembre en San Francisco en el marco del Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (Apec). Según informaron ambos gobierno en ese momento, los mandatarios acordaron, entre otros asuntos, reformar el comercio bilateral.



También se informó entonces que China apoyaría a Acapulco con productos básicos que no se especificaron. En este caso, sin embargo, el presidente mexicano dijo que “con China estamos buscando que nos vendan los electrodomésticos”. La Secretaría de Exteriores todavía no ha informado oficialmente cuándo tendrá lugar el viaje de Bárcena al país asiático con quien México tiene otra gran prioridad: la lucha contra el tráfico de precursores químicos utilizados en la fabricación del fentanilo, una lucrativa y letal droga que se ha convertido en un gran quebradero de cabeza para Estados Unidos.