Reunión de gobernadores de JxC por finanzas

Los gobernadores en ejercicio y electos de Juntos por el Cambio (JxC) convocaron a una reunión para hoy junto a legisladores de ese espacio para analizar la situación política que se abre con el nuevo Gobierno de Javier Milei, que asumirá el 10 de diciembre, en un encuentro que estará dominado por la situación financiera de las provincias.



Durante esa cumbre, que se desarrollará desde el mediodía en el Club Alemán de Equitación del barrio porteño de Palermo, participarán también los senadores y diputados nacionales actuales y próximos a asumir de esa coalición.



A partir de las discrepancias en la cúpula de JxC, donde desde hace mucho tiempo no hay una reunión de la Mesa Nacional y la Coalición Cívica ya anunció su partida de la coalición, el núcleo de gobernadores representa hoy un espacio de poder en el que conviven mandatarios radicales y del PRO. Este grupo tuvo una reunión el pasado miércoles 22 de noviembre, tras el balotaje del 19 del mismo mes que consagró a Milei como futuro presidente, y de la que participaron los diez mandatarios, tanto los que están en actividad como los electos.



Los gobernadores electos son Leandro Zdero (Chaco); Ignacio Torres (Chubut); Gustavo Valdés (Corrientes); Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy); Alfredo Cornejo (Mendoza); Marcelo Orrego (San Juan); Claudio Poggi (San Luis) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), además del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. En ese encuentro de la semana pasada resolvieron que respaldarán a Milei, pero también expresaron que este apoyo será con condiciones. Los gobernadores tienen ahora, según dijeron varias fuentes a Télam, las finanzas provinciales en el tope de su agenda.



Argumentan que algunas decisiones tomadas por el Gobierno saliente, en particular la suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, tuvo un impacto directo en las finanzas provinciales, cuestión que también había motivado una queja por parte del grupo de gobernadores de Unión por la Patria (UxP).



Los mandatarios provinciales vienen alertando sobre la necesidad de que se incrementen los fondos nacionales y, en ese aspecto, el gobernador electo de Chubut, Ignacio Torres, advirtió durante el fin de semana que no podrá pagar el aguinaldo a los trabajadores estatales hasta que el Gobierno nacional no los compense por la suba en el piso de Ganancias.



El gobernador electo de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, aseguró por su parte que en su distrito se hará el “esfuerzo para pagar los aguinaldos y el mes de enero”.



En la reunión que mantuvieron el miércoles pasado, este grupo de gobernadores de JxC brindó un apoyo al Gobierno nacional electo, aunque en un documento emitido tras ese encuentro también expresaron varias advertencias, al pedirle a Milei que Gobierne buscando “consensos”.



“Los bloques legislativos de JxC serán determinantes en la próxima gestión nacional”, manifestaron los gobernadores. La decisión del sector es “contribuir con la gobernabilidad de Argentina, pero también sabemos que parte de nuestro rol es controlar la gestión del futuro gobierno”, dijeron los gobernadores sobre la próxima gestión nacional.