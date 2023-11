Milei expuso su programa de Gobierno ante Clinton y un funcionario de Biden

martes 28 de noviembre de 2023 | 6:02hs.

Javier Milei expuso ayer ante Bill Clinton y Chris Dodd su programa de Gobierno durante un almuerzo servido en New York antes de viajar hacia Washington para completar su primera gira internacional. El expresidente de los Estados Unidos y el enviado de Biden para América Latina elogiaron la presentación de Milei y sostuvieron durante la comida que su agenda política y económica puede llevar a otro nivel la relación bilateral entre ambos países.



Clinton tiene mucha influencia en Washington, mientras que Dodd cumple órdenes directas de Biden en la región. Los dos se fueron muy entusiasmados después de escuchar la presentación de Milei durante el almuerzo servido a puertas cerradas.



Junto al presidente electo se encontraban Karina Milei, Nicolás Posse, Santiago Caputo, el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley, y Gerardo Werthein, próximo representante del país ante la Casa Blanca.



Tras escuchar los argumentos de Milei, Clinton aprovechó la oportunidad para comentar sobre la importancia de utilizar las primeras semanas de gestión para asumir las medidas políticas más importantes. Milei agradeció los consejos del influyente político demócrata.



Y a su turno, Dodd ratificó la voluntad de la Casa Blanca de apoyar a la Argentina en un escenario de grave crisis económica. Dodd es una pieza importantte de Biden en sus relaciones diplomáticas con América Latina. El ex senador ejecuta movimientos específicos de la Casa Blanca y su reunión con Milei apuntó -específicamente- a demostrar el respaldo del presidente de los Estados Unidos al mandatario electo de la Argentina.



Mientras que el encuentro de Milei con Dodd fue una señal clara de acercamiento ejecutada por la administración Biden, el almuerzo con Clinton fue una muestra de la amistad que tiene desde hace veinte años con Gerardo Werthein.



En este contexto, mientras la reunión con Dodd se desarrollaba en el hotel Plaza, la Casa Blanca confirmaba que Milei sería recibido por Jake Sullivan en el Ala Oeste. Sullivan es el consejero de Seguridad Nacional de Biden y conoce a fondo la situación económica y social de la Argentina.



Sin la influencia de Sullivan, el gobierno de Alberto Fernández no hubiera logrado cerrar las negociaciones con el FMI. Y la intención de Sullivan en Washington, como ya hizo Dodd en New York, es sostener frente a Milei que Biden apoyará a un gobierno que defiende la misma agenda geopolítica que Estados Unidos.



Después del almuerzo con Clinton, Milei y su delegación oficial regresarán a New Jersey para abordar el avión privado que los llevará a DC, adonde completarán una agenda que diseñó Stanley junto a Werthein.



Se trata de una sucesión de reuniones que servirán para promover las relaciones de trabajo entre la Casa Blanca y el FMI con el próximo gobierno de La Libertad Avanza.

Visitó la tumba del rabino de Lubavitch

En la primera parada técnica de su recorrido, en Nueva York, Milei acudió a “El Ohel” a “dar las gracias por el lugar que le ha dado Hashem”.



El Ohel es la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como “el rebe de Lubavitch” y considerado milagroso, que se encuentra en Queens, Nueva York, a donde Milei ya había viajado antes de las Paso de agosto.



A las 9.20 (hora de Estados Unidos), Javier Milei ingresó al cementerio de Montefiore acompañado por su hermana Karina, Gerardo Werthein (quien se perfila para embajador en Estados Unidos) y Mark Stanley, embajador estadounidense en la Argentina. Allí, dedicó varios minutos a la lectura de salmos frente féretro del reconocido rabino.